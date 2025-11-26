scorecardresearch
 

जश्न में डूबा सैफई: अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शादी में पहुंचे हजारों लोग, बारातियों संग थिरकीं डिंपल, देखें- VIDEO

इटावा के सैफई में स्वर्गीय राजपाल यादव के बेटे आर्यन यादव ने लद्दाख की सेरिंग से शादी की. यह विवाह सैफई महोत्सव पंडाल में हुआ. बारात में डिंपल यादव सहित परिवार की महिलाओं ने जमकर डांस किया. सेरिंग ने आर्यन को वरमाला पहनाई, और अखिलेश यादव समेत पूरे सपा परिवार ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया.

सैफई में आर्यन यादव की शादी में शामिल हुईं डिंपल यादव (Photo- Screengrab)
इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी (सपा) परिवार में शादी धूमधाम से संपन्न हुई. सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा स्वर्गीय राजपाल यादव के छोटे बेटे आर्यन यादव की दुल्हन लद्दाख की सेरिंग बनीं. यह अंतर-क्षेत्रीय विवाह समारोह सैफई महोत्सव पंडाल में आयोजित हुआ, जहां अखिलेश यादव, डिंपल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत पूरे परिवार ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया.

आर्यन अपनी बारात के साथ दूल्हा बनकर धूमधाम से निकले. बारात में डिंपल यादव सहित परिवार की महिलाएं और बाराती मौजूद रहे. इस दौरान नाच-गाना और डांस भी खूब हुआ. बारात सैफई महोत्सव पंडाल पहुंची, जहां मंच पर एक तरफ लद्दाख से वधू पक्ष के लोग थे और दूसरी तरफ समाजवादी परिवार के सदस्य मौजूद थे. इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ ने दावत का आनंद लिया. 

इस शाही बारात में भाभी डिंपल यादव खुद अपने देवर आर्यन को लेकर ससुराल पहुंचीं थीं. डिंपल अपनी बेटी के साथ बारात में शामिल हुईं और जमकर डांस भी किया. इस दौरान पूरा यादव कुनबा एक साथ, एक मंच पर नजर आया, जिसने पूरे सैफई में खुशी का माहौल बना दिया. 

Akhilesh Yadav's cousin Aryan wedding (Photo- Screengrab)
अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शाही शादी, लद्दाख की सेरिंग ने पहनाई जयमाला 

वरमाला के कार्यक्रम के बाद, मंच पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह, और धर्मेंद्र यादव सहित परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया. अखिलेश लगातार लोगों से मुलाकात करते दिखे. वैवाहिक कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा. सात फेरे और कन्यादान का कार्यक्रम इंटर कॉलेज परिसर में हुआ, जहां अखिलेश-डिंपल ने मंडप के नीचे भी आशीर्वाद दिया. पूरे सैफई में नेताओं और आम लोगों की भारी भीड़ देखी गई.

अपने देवर की शादी में अपर्णा यादव पति प्रतीक यादव और दोनों बेटियों संग पहुंची थीं. इस दौरान अपर्णा ने जेठ अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. सपा मुखिया के छोटे भाई प्रतीक यादव ने भी पैर छुए. इस दौरान हर किसी की नजरें उन पर टिकी रहीं. 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस समारोह में करीब 50 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था. इसमें आलू की सब्जी, पनीर, छोले, इमरती, काला जाम समेत दर्जनों व्यंजन थे. लगभग 1500 वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल डिश भी बनाई गई थी. 

