लाल किला ब्लास्ट केस: सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील का हवाई टिकट मिला, 10 दिन पहले गया था दिल्ली

लाल किला ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार डॉ. अदील अहमद के किराए के घर के बाहर कचरे से श्रीनगर से दिल्ली का एक हवाई टिकट मिला है. यह टिकट विस्फोट से ठीक 10 दिन पहले की है. पुलिस ने सबूत जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. जांच एजेंसियां अब पता लगा रही हैं कि डॉ. अदील दिल्ली में किससे मिला था.

सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील (Photo- ITG)
दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम विस्फोट के बाद यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए जम्मू-कश्मीर के डॉ. अदील अहमद के खिलाफ एक और बड़ा सबूत मिला है. जांच एजेंसियों ने उसके किराए के घर के बाहर से श्रीनगर से दिल्ली का एक हवाई टिकट बरामद किया है. यह टिकट विस्फोट से ठीक 10 दिन पहले की है, जिससे उसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ने का शक गहरा गया है. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, डॉ. अदील का यह हवाई टिकट उसके मानक मऊ, अमन विहार कॉलोनी स्थित किराए के घर के बाहर कचरे के ढेर से बरामद हुआ. घर अब सील है और पुलिस की निगरानी में है. पुलिस ने टिकट को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉ. अदील दिल्ली में कितने दिन रुका था और इस दौरान वह किन लोगों से मिला था. अदील को 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. 

एमबीबीएस और एमडी डिग्री धारक डॉ. अदील सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में काम करता था. सहकर्मी उसे "शांत, विनम्र और पेशेवर" बताते थे. डॉ. बाबर नाम के एक सहकर्मी ने कहा, "यह दुखद है कि इतना शिक्षित व्यक्ति शर्मनाक कृत्यों में शामिल हो सकता है." हालांकि, जांच एजेंसियों का आरोप है कि अदील के जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से संबंध थे और वह उनके अभियानों के लिए लॉजिस्टिक्स की सुविधा दे रहा था. 

यह भी पढ़ें: 4 अक्टूबर को शादी, फिर सीधे जेल! हनीमून से पहले सहारनपुर के डॉक्टर अदील अहमद गिरफ्तार, जानिए क्यों श्रीनगर पुलिस ने लिया एक्शन

अदील को 28 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के आरोप में ट्रेस किया गया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह बापू विहार कॉलोनी में रहता था और देर रात संदिग्ध लोगों से मिलता था. अदील की गिरफ्तारी को फरीदाबाद और हरियाणा में हुए 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' के खुलासे के बाद शुरू किए गए व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है.  जांच एजेंसियां अब सहारनपुर में उसके स्थानीय संपर्कों, संचार और बैंक रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं. 

