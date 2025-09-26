यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: 24 घंटे के अंदर चंदौली, संभल समेत कई जिलों में हुई मुठभेड़, पुलिस के 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी

यूपी में पुलिस बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में एनकाउंटर हुए. चंदौली, संभल, बिजनौर, कानपुर देहात आदि जगहों पर पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया. इस कड़ी में बीती रात चंदौली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगी है.

बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 8 गोवंश भी बरामद किए हैं, जिन्हें बिहार के रास्ते बंगाल भेजा जा रहा था. चंदौली पुलिस के अनुसार, यह तस्कर पिकअप वैन में गोवंश लड़कर बिहार की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान मुठभेड़ हो गई.

यह भी पढ़ें: यूपी के आजमगढ़ में एनकाउंटर... एक लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया मारा गया, STF के साथ हुई मुठभेड़

दरअसल, चंदौली जिले के इलिया क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गौतस्कर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप वाहन में गौतस्कर गोवंश लेकर बिहार जा रहे हैं. खझरा पहाड़ी के पास पुलिस ने वाहन का पीछा किया, जिस पर गौतस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सोनू अंसारी नाम के तस्कर के पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

इस गिरफ्तार आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस के साथ-साथ वाहन से 8 गोवंश भी बरामद किए गए. एक अन्य तस्कर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है. डिप्टी एसपी चकिया रघुराज ने बताया कि बरामद गोवंश को गौशाला भेजा जा रहा है. आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड ने बात बंद की तो बौखलाया एक्स बॉयफ्रेंड, नाबालिग से करा दिया एसिड अटैक... एनकाउंटर के बाद रोता दिखा

संभल में पुलिस मुठभेड़

संभल में दो दिन पहले स्कूल से पढ़ाकर वापस लौट रही शिक्षिका पर दिनदहाड़े एसिड अटैक करने वाले आरोपी से पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ के दौरान एसिड अटैक के आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. मुठभेड़ की जानकारी मिलने पर एसपी केके बिश्नोई, एएसपी और सीओ कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे.

वारदात को अंजाम देने के पीछे का मुख्य कारण जानने के लिए एसपी ने घायल आरोपी से संभल जिला अस्पताल में पूछताछ की. जहां घायल आरोपी एसपी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया तो उन्होंने दो टूक कहा- 'पुलिस पर फायरिंग भी करते हो और एसिड भी फेंकते हो, अब हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा... ऊपर वाला न्याय देगा.'

Advertisement

‘ऑपरेशन लंगड़ा’

मालूम हो कि यूपी में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ नाम से एक अभियान शुरू किया है. इस ऑपरेशन के तहत पुलिस मुठभेड़ों में अपराधियों की टांगों में गोली मारकर उन्हें पकड़ा जा रहा है. इस अभियान के तहत अंबेडकरनगर और कानपुर देहात में पुलिस ने दो बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

कानपुर देहात समेत इन जिलों में हुए एनकाउंटर

यूपी पुलिस ने ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. अंबेडकरनगर के अकबरपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी का आरोपी मोहम्मद रज्जाक घायल हो गया. आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, कानपुर देहात में भी एक मुठभेड़ हुई, जहां किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी करन भदौरिया को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया. जबकि, आजमगढ़ जिले में मासूम के हत्यारोपी भाइयों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया.

यह भी पढ़ें: सड़क पर सायरन, चेज और फिर धांय-धांय... गाजियाबाद में महिला पुलिस एनकाउंटर टीम की बहादुरी का पूरा किस्सा

दरअसल, कानपुर देहात में दुष्कर्म और हत्या का आरोपी करन भदौरिया 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया है. पूछताछ के दौरान उसने तमंचा और मोबाइल छिपाने की जगह बताई. बरामदगी के समय उसने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

उधर, बिजनौर में भी एक मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश अजीम घायल हुआ, जिस पर लूट, चोरी और गौकशी के 17 मुकदमे दर्ज हैं. इसको लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ का उद्देश्य अपराधियों को गिरफ्तार करना और उन्हें निष्क्रिय करना है.

---- समाप्त ----