scorecardresearch
 

Feedback

गर्लफ्रेंड ने बात बंद की तो बौखलाया एक्स बॉयफ्रेंड, नाबालिग से करा दिया एसिड अटैक... एनकाउंटर के बाद रोता दिखा

मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. लोहियानगर इलाके में एक महिला पर नाबालिग से तेजाब फेंकवाने वाला पूर्व प्रेमी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ने महिला से बातचीत बंद होने के बाद ₹2000 का लालच देकर किशोर से हमला करवाया था। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद आरोपी घायल हो गया और रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगने लगा.

Advertisement
X
एनकाउंटर के बाद रोता नजर आया आरोपी. (Photo: Screengrab)
एनकाउंटर के बाद रोता नजर आया आरोपी. (Photo: Screengrab)

मेरठ में एक महिला ने जब बात करना बंद कर दिया तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बौखला गया. उसने एक नाबालिग लड़के को पैसे का लालच दिया और महिला पर एसिड अटैक करवा दिया. इससे महिला झुलस गई है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने जब नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की तो उसने जो नाम बताया, वह महिला का पूर्व प्रेमी था. पुलिस ने महिला के एक्स बॉयफ्रेंड को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है. इस दौरान वह घायल होकर रोते हुए माफी मांगता नजर आया.

दरअसल, मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 साल की महिला पर एक किशोर ने तेजाब डाल दिया था. महिला एक अस्पताल में काम करती है. वह शाम को अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी, तभी घर से कुछ दूर पर एसिड अटैक हुआ. इससे महिला का हाथ और शरीर का हिस्सा झुलस गया है. एसिड फेंकने वाला आरोपी नाबालिग था, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने इस मामले में चार टीमें बनाकर जांच शुरू की. सीडीआर, सीसीटीवी और सूचना के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया और घटना के बारे में पूछताछ की. इस पर नाबालिग ने बताया कि महेंद्र प्रजापति नाम के एक व्यक्ति ने दो हजार रुपये का लालच देकर उस महिला पर तेजाब डलवाया था.

सम्बंधित ख़बरें

Incident: Questions Raised on UP Police Encounter, The Secret Behind Dont Laugh
वारदात: UP पुलिस के एनकाउंटर पर उठे सवाल, 'हंसना मत' से खुला राज! 
महिला पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान आरोपी को पकड़ा. (Photo: ITG)
महिला पुलिस के साथ मुठभेड़... घायल आरोपी को किया अरेस्ट 
prashant kumar
'गाड़ी भी पलट सकती है, ऐसा थोड़ी है कि रोज...', विकास दुबे एनकाउंटर पर क्या बोले पूर्व DGP प्रशांत कुमार  
मुख्य आरोपी के खिलाफ 18 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
रास्ते में रोका, फिर लूट ली बाइक और कैश... 24 घंटे में एनकाउंटर के बाद 3 लुटेरे अरेस्ट  
High voltage drama between two women on the road at Hapur Adda intersection
चौराहे पर भिड़ीं दो महिलाएं, एक दूसरे के खींचे बाल, बेबस दिखी पुलिस, Video 
Advertisement

यह भी पढ़ें: सड़क पर सायरन, चेज और फिर धांय-धांय... गाजियाबाद में महिला पुलिस एनकाउंटर टीम की बहादुरी का पूरा किस्सा

इसके बाद पुलिस महेंद्र प्रजापति की तलाश में जुट गई. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी बीच सूचना मिली कि आरोपी पुलिया के पास देखा गया है. सूचना पर तलाश की जा रही थी, इसी दौरान एक बाइक सवार पुलिस की तरफ आता दिखाई दिया. पुलिस को देखकर उसने बाइक दूसरी तरफ घुमा ली. इस पर पुलिस ने उसका पीछा किया. जलालपुर के रास्ते पर उसकी बाइक फिसल गई, इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया.

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई. इस पर आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी का पूर्व में महिला के साथ प्रेम प्रसंग रहा था. महिला ने फिलहाल उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है. पुलिस की गोली लगने के बाद आरोपी रोता हुआ नजर आया और कह रहा था- गलती हो गई, माफ कर दो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement