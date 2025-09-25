गर्लफ्रेंड ने बात बंद की तो बौखलाया एक्स बॉयफ्रेंड, नाबालिग से करा दिया एसिड अटैक... एनकाउंटर के बाद रोता दिखा

मेरठ में एक महिला ने जब बात करना बंद कर दिया तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बौखला गया. उसने एक नाबालिग लड़के को पैसे का लालच दिया और महिला पर एसिड अटैक करवा दिया. इससे महिला झुलस गई है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने जब नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की तो उसने जो नाम बताया, वह महिला का पूर्व प्रेमी था. पुलिस ने महिला के एक्स बॉयफ्रेंड को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है. इस दौरान वह घायल होकर रोते हुए माफी मांगता नजर आया.

दरअसल, मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 साल की महिला पर एक किशोर ने तेजाब डाल दिया था. महिला एक अस्पताल में काम करती है. वह शाम को अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी, तभी घर से कुछ दूर पर एसिड अटैक हुआ. इससे महिला का हाथ और शरीर का हिस्सा झुलस गया है. एसिड फेंकने वाला आरोपी नाबालिग था, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने इस मामले में चार टीमें बनाकर जांच शुरू की. सीडीआर, सीसीटीवी और सूचना के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया और घटना के बारे में पूछताछ की. इस पर नाबालिग ने बताया कि महेंद्र प्रजापति नाम के एक व्यक्ति ने दो हजार रुपये का लालच देकर उस महिला पर तेजाब डलवाया था.

इसके बाद पुलिस महेंद्र प्रजापति की तलाश में जुट गई. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी बीच सूचना मिली कि आरोपी पुलिया के पास देखा गया है. सूचना पर तलाश की जा रही थी, इसी दौरान एक बाइक सवार पुलिस की तरफ आता दिखाई दिया. पुलिस को देखकर उसने बाइक दूसरी तरफ घुमा ली. इस पर पुलिस ने उसका पीछा किया. जलालपुर के रास्ते पर उसकी बाइक फिसल गई, इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया.

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई. इस पर आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी का पूर्व में महिला के साथ प्रेम प्रसंग रहा था. महिला ने फिलहाल उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है. पुलिस की गोली लगने के बाद आरोपी रोता हुआ नजर आया और कह रहा था- गलती हो गई, माफ कर दो.

