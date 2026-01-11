UP: रामपुर में विधवा को शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया यौन शोषण, बेटी पैदा हुई तो...

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना स्वार क्षेत्र से एक विधवा महिला के शोषण की दर्दनाक कहानी सामने आई है. 11 वर्ष पहले विधवा हुई महिला से एक युवक ने शादी का झांसा देकर वर्षों तक उसका यौन शोषण किया. इस दौरान महिला ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन आरोपी उसकी बेटी को छीनकर कहीं गायब कर गया और महिला से शादी करने से भी इनकार कर दिया. पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. वह चाहती है कि उसकी बेटी उसे वापस मिले और उसे पत्नी का दर्जा भी दिया जाए.

पीड़िता का बयान

पीड़िता गुलशन जहां ने बताया कि उसके साथ यह घटना हुई है. उसने कहा, “मेरी एक बेटी है. जब मैं गर्भवती थी और मुझे दर्द हुआ तो वह मुझे रात में कहीं लेकर गया. मुझे नहीं पता कि वह मुझे कहां ले गया था.” जब उससे पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया, “मेरे पति की 11 साल पहले मौत हो गई थी. पिछले पांच साल से राशिद नाम का युवक मेरे साथ रह रहा था और झूठे वादे करता रहा कि वह मुझसे शादी करेगा. जब भी मैं उससे शादी की बात करती, वह मुझे धमकी देता और कहीं जाने नहीं देता था.”

मारपीट और धमकी के आरोप

जब उससे पूछा गया कि उसने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कराया है, तो उसने बताया कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. जब उससे बेटी की गुमशुदगी के बारे में पूछा गया तो पीड़िता ने कहा, “मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहां है. वह उसे कहां लेकर गए, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त बेहोश थी.”

पुलिस पर लगाए आरोप

कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है. उसने कहा, “वे लोग पैसे देकर बच जाते हैं और पुलिस मुझे डांटकर भगा देती है. पुलिस वाले मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं, जबकि मैं सच कह रही हूं.”

कोर्ट मैरिज की मांग

पीड़िता ने बताया कि उसकी बेटी चार महीने की है और वह राशिद से कोर्ट मैरिज करना चाहती है. उसने कहा, “मुझे सिर्फ राशिद से मतलब है, किसी और से नहीं.” जब पूछा गया कि क्या राशिद शादी करना चाहता है, तो उसने कहा, “हां, वह चाहता है, लेकिन उसके घर वाले और उसका बहनोई नहीं करने दे रहे हैं. उसके बहनोई ने मुझे भगा दिया और कहा कि हम यह शादी नहीं होने देंगे.”

पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि थाना स्वार क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा, “महिला ने आरोप लगाया है कि वह विधवा थी और कुछ लोगों ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इससे उसे एक बेटी हुई, जिसे आरोपी कहीं गायब कर चुका है और अब वह शादी से इनकार कर रहा है. हमें तहरीर प्राप्त हो गई है और उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना जारी है.”

