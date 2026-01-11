scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: रामपुर में विधवा को शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया यौन शोषण, बेटी पैदा हुई तो...

रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसकी चार महीने की बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है. पीड़िता गुलशन जहां का कहना है कि आरोपी राशिद अब शादी से इनकार कर रहा है. महिला ने पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
महिला ने की कोर्ट मैरिज की मांग. Photo ITG
महिला ने की कोर्ट मैरिज की मांग. Photo ITG

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना स्वार क्षेत्र से एक विधवा महिला के शोषण की दर्दनाक कहानी सामने आई है. 11 वर्ष पहले विधवा हुई महिला से एक युवक ने शादी का झांसा देकर वर्षों तक उसका यौन शोषण किया. इस दौरान महिला ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन आरोपी उसकी बेटी को छीनकर कहीं गायब कर गया और महिला से शादी करने से भी इनकार कर दिया. पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. वह चाहती है कि उसकी बेटी उसे वापस मिले और उसे पत्नी का दर्जा भी दिया जाए.

पीड़िता का बयान
पीड़िता गुलशन जहां ने बताया कि उसके साथ यह घटना हुई है. उसने कहा, “मेरी एक बेटी है. जब मैं गर्भवती थी और मुझे दर्द हुआ तो वह मुझे रात में कहीं लेकर गया. मुझे नहीं पता कि वह मुझे कहां ले गया था.” जब उससे पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया, “मेरे पति की 11 साल पहले मौत हो गई थी. पिछले पांच साल से राशिद नाम का युवक मेरे साथ रह रहा था और झूठे वादे करता रहा कि वह मुझसे शादी करेगा. जब भी मैं उससे शादी की बात करती, वह मुझे धमकी देता और कहीं जाने नहीं देता था.”

मारपीट और धमकी के आरोप
जब उससे पूछा गया कि उसने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कराया है, तो उसने बताया कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. जब उससे बेटी की गुमशुदगी के बारे में पूछा गया तो पीड़िता ने कहा, “मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहां है. वह उसे कहां लेकर गए, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त बेहोश थी.”

सम्बंधित ख़बरें

हिरासत में लिया गया शख्स कश्मीर के शोपियां का बताया जा रहा है. Photo ITG
अयोध्या: राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध, नमाज पढ़ते हिरासत में लिया गया कश्मीरी शख्स
woman faked id
पाकिस्तान की माहिरा रामपुर में सरकारी टीचर? पहचान छिपाकर बनी फरजाना मैडम
भूसे से भरे ट्रक का बिगड़ा संतुलन, चपेट में आई बोलेरो कार, चालक की मौत
truck overturns on bolero in Rampur
चलती Bolero पर पलट गया भूसे से भरा ट्रक, द‍िल दहला देने वाला Video
'जेल में आजम खान को न बिस्तर- न पलंग', बोलीं पत्नी तंजीम फातिमा
Advertisement

पुलिस पर लगाए आरोप
कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है. उसने कहा, “वे लोग पैसे देकर बच जाते हैं और पुलिस मुझे डांटकर भगा देती है. पुलिस वाले मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं, जबकि मैं सच कह रही हूं.”

कोर्ट मैरिज की मांग
पीड़िता ने बताया कि उसकी बेटी चार महीने की है और वह राशिद से कोर्ट मैरिज करना चाहती है. उसने कहा, “मुझे सिर्फ राशिद से मतलब है, किसी और से नहीं.” जब पूछा गया कि क्या राशिद शादी करना चाहता है, तो उसने कहा, “हां, वह चाहता है, लेकिन उसके घर वाले और उसका बहनोई नहीं करने दे रहे हैं. उसके बहनोई ने मुझे भगा दिया और कहा कि हम यह शादी नहीं होने देंगे.”

पुलिस ने क्या कहा?
इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि थाना स्वार क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा, “महिला ने आरोप लगाया है कि वह विधवा थी और कुछ लोगों ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इससे उसे एक बेटी हुई, जिसे आरोपी कहीं गायब कर चुका है और अब वह शादी से इनकार कर रहा है. हमें तहरीर प्राप्त हो गई है और उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना जारी है.”

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement