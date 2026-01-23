scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रतापगढ़: कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी और बेटियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब, CM योगी-चुनाव आयोग से शिकायत

प्रतापगढ़ में कुंडा के विधायक राजा भैया के परिवार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह और उनकी दोनों बेटियों के नाम हटा दिए गए हैं, जिसके बाद भानवी सिंह ने मोर्चा खोल दिया है.

Advertisement
X
राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह. (photo: ITG)
राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह. (photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. चुनाव आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह और उनकी दोनों बेटियों, राघवी कुमारी व विजय राजेश्वरी कुमारी के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. 

यह कार्रवाई हाल ही में संपन्न हुई है, जिसके विरोध में भानवी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने प्रशासनिक दबाव और पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

भानवी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट के सबूत पेश किए हैं. उन्होंने बताया कि साल 2025 की सूची में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 87, बेंती के वार्ड नंबर 15 में दर्ज था. लेकिन नई अंतरिम सूची से उनका और उनकी बेटियों का नाम अचानक गायब कर दिया गया. भानवी का कहना है कि वह 2003 से लगातार कुंडा की वोटर रही हैं, ऐसे में नाम हटाना समझ से परे है.

सम्बंधित ख़बरें

Brijbhushan Singh and Raja Bhaiya (Photo - X)
क्षत्रियों का बड़ा नेता कौन? राजा भैया से तुलना पर भड़के बृजभूषण सिंह, कह दी ये बात
राजा भैया के अस्तबल में डेढ़ करोड़ के घोड़े की एंट्री
राजा भैया के अस्तबल में शामिल हुआ डेढ़ करोड़ का घोड़ा युवराज. (Photo: Screengrab)
राजा भैया के अस्तबल में 'विजयराज' की एंट्री... महाराष्ट्र से आया 1.5 करोड़ का घोड़ा
SP leader Gulshan Yadav (Photo- ITG)
प्रतापगढ़: राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव पर एक्शन
राजा भैया के बेटे पिता के बचाव में उतर आए हैं. (Photo: X@brijraj_bhadri))
'ये हैं पापा से प्रताड़ित होती रही हमारी बहन...', राजा भैया के बेटे ने बहन पर किया पलटवार

सत्ता और आयोग तक पहुंची शिकायत

Advertisement

इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है. भानवी सिंह ने इसे 'खुला पक्षपात' करार देते हुए अधिकारियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सभी दस्तावेजी सबूत संलग्न किए हैं और मांग की है कि उनके संवैधानिक अधिकार को बहाल किया जाए. कुंडा के सियासी गलियारों में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement