'हाथ-पैर मत काटिए, एक ही बार में मुझे, मां भानवी सिंह और बहन को मरवा दीजिए...', रघुराज प्रताप सिंह की बेटी राघवी कुमारी ने पिता पर लगाए कई गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने पिता के खिलाफ कड़ा हमला बोला है. राघवी कुमारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए आरोप लगाया कि उनकी मां भानवी सिंह के खिलाफ सरकार के संरक्षण में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं. राघवी ने कहा कि हमलोगों के हाथ-पैर मत काटिए, एक ही बार में मुझे, मेरी मां और बहन को मरवा दीजिए.



राघवी कुमारी ने क्रिमिनल कंप्लेन को पूरी तरह गलत बताया

राघवी ने बताया कि अजय सिंह राणा नामक किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज नया क्रिमिनल कंप्लेन पूरी तरह निराधार है, जिसमें उनकी मां को फैजाबाद बुलाया जा रहा है, जबकि वे कभी वहां गई ही नहीं हैं. इसके अलावा, हजरतगंज थाने में भी फर्जी FIR और केस चल रहे हैं, लेकिन डीसीपी इसे ‘ऊपर का मामला’ बताते हैं. राघवी ने अपने पास इसके वॉइस रिकॉर्डिंग के प्रमाण होने की भी जानकारी दी.



राघवी कुमारी ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस और प्रशासन उनकी मां को परेशान कर रहे हैं, जबकि उनकी मां ने राजा भैया के पास विदेशी हथियारों का जखीरा होने के सबूत भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह सब सीएम योगी की सरकार और संरक्षण में हो रहा है. राघवी ने चेतावनी दी कि उनकी मां को मारने या उनके खिलाफ अन्य तरीके अपनाने में ये लोग बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे.



'मां की रिब्स टूट गई थीं और फेफड़ों में खून चला गया था'

मां के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति का उल्लेख करते हुए राघवी ने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान उनकी मां की रिब्स टूट गई थीं और फेफड़ों में खून चला गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया. अब उनके फेफड़ों का प्रभावित हिस्सा सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है. एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी रिब्स के गलत जुड़ने और स्थायी नुकसान की पुष्टि करती है.



गवाहों को धमकाने का लगाया आरोप

राघवी ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस लखनऊ कार्रवाई के लिए गई, तब यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों के घर जाकर उन्हें डराया-धमकाया और चुप करा दिया. उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बाहुबल, पैसा और सीएम के समर्थन से उनके पिता उनकी मां का उत्पीड़न कर रहे हैं. राघवी ने यह भी कहा कि यूपी में न्याय मांगने की कोशिश पर कई और मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं.



राघवी का बयान पारिवारिक विवाद और राजनीतिक संरक्षण के बीच गंभीर आरोपों को उजागर करता है, जिसमें परिवार की लड़ाई अब खुले तौर पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पहुंच चुकी है. हाल ही में रजा भैया के बेटे ने मां को लेकर X पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही एक वीडियो भी जारी किया.

---- समाप्त ----