एक दिन विरोध, दूसरे दिन हैंडशेक! रायबरेली में मंत्री ने रोका था राहुल का काफिला, बेटे ने मिलाया हाथ; मुस्कुराते दिखे दिनेश प्रताप

यूपी के रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दो दिवसीय यात्रा के दौरान जमकर सियासत हुई. जहां पहले दिन बीजेपी नेता और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल के दौरे का खुले तौर पर विरोध किया और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की. वहीं, अगले दिन जिला विकास और समन्वय समिति की एक बैठक में दिनेश के ब्लॉक प्रमुख बेटे पीयूष प्रताप सिंह राहुल गांधी से हंसते-हंसते हाथ मिलाते नजर आए. खुद मंत्री दिनेश सिंह भी इस दौरान मुस्कुराते हुए दिखे.

विरोध के बावजूद हंसी-मजाक का माहौल

राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का जहां बाहर विरोध हो रहा था, वहीं अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था. बैठक के दौरान राहुल गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं के बीच चाय-बिस्किट के दौर में आत्मीयता दिखी. हालांकि, बीच में राहुल-दिनेश के बीच तल्ख़ी भी देखने को मिली. इसका वीडियो भी सामने आया है.

दिनेश सिंह, जो पहले गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, अब राहुल के विरोध के बावजूद बैठक में बेटे पीयूष प्रताप को उनसे मिलवाते नजर आए. दिनेश की मुस्कान और बेटे का राहुल से हाथ मिलाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

समाजवादी पार्टी से आए नेता का विरोध

इस बैठक में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए मनोज पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया. उन्होंने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि रायबरेली में राहुल गांधी का जितना विरोध किया जा सके, किया जाएगा.

मंत्री ने दी सफाई

उधर, दिनेश प्रताप सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उनके बेटे के राहुल गांधी से हाथ मिलाने वाली तस्वीर को कांग्रेस के 'किराए के मीडिया वर्करों' और उनके आलोचकों ने जानबूझकर वायरल किया है. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने बैठक में मौजूद सभी विधायकों और ब्लॉक प्रमुखों से हाथ मिलाया था. दिनेश सिंह ने कहा कि उनके बेटे को राहुल गांधी से हाथ मिलाने की बजाय उनके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि वे उनके पिता की उम्र के हैं. उन्होंने इसे संस्कारों का मुद्दा बताया.

सिंह ने कहा कि आलोचक उन्हें और पार्टी नेतृत्व को नाराज करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, लेकिन वे अपनी पार्टी और सरकार का झंडा हमेशा ऊंचा रखेंगे. अंत में, उन्होंने सभी से इस मुद्दे को खत्म करने की अपील की.

