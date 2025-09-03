प्रयागराज में DM के पास पहुंचा कागजों पर मृत बुजुर्ग... जिलाधिकारी रह गए आवाक, लापरवाह अधिकारियों के छूटे पसीने

प्रयागराज में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां सिस्टम ने एक जिंदा बुज़ुर्ग को कागजों में मार दिया और उसकी पेंशन भी बंद कर दी. इसकी जानकारी तब हुई, जब डीएम जनसुनवाई में पहुंचे. इस दौरान बुजुर्ग ने डीएम के सामने कहा साहब मैं जिंदा हूं. लेकिन सिस्टम ने मुझे मार दिया है. फिलहाल इस मामले में एक्शन लेते हुए डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, प्रयागराज के बहादुरपुर विकासखंड के पालिकरनपुर गांव में जनसुनवाई चल रही थी और प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा वहां पहुंचे थे. तभी एक अजीब वाकया हो गया. इस दौरान एक बुजुर्ग शिकायती पत्र लेकर के आया और डीएम से कहा की साहब हम गरीब और लाचार हैं. वृद्धा पेंशन ही जीवन का सहारा थी, लेकिन कागजों में मुझे मृत घोषित दिखा दिया गया और पेंशन बंद कर दी गई.

रंजिश के चलते बुजुर्ग के साथ की गई नाइंसाफी

आप ही देख लीजिए, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं. अब आप ही न्याय करिए. बुजुर्ग सुकरू की शिकायत पर डीएम ने जांच के निर्देश दिए. पीड़ित सुकरू ने बताया कि मेरा एक बेटा है जो बीमार रहता है. जिसका नाम राम सजीवन है और एक बेटी है, जिसका विवाह हो चुका है. उसे वृद्धा पेंशन मिलती थी जो बंद कर दी गई है.

मैंने नातिन की शादी के लिए एक जमीन को बेची थी. जिसमें कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव ने पेंशन बंद कर दिया और कागजों में मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद तत्काल डीएम मनीष वर्मा ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए. डीएम ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव की रंजिश में ऐसे कितने लोगों की पेंशन बंद कर दी गई, उसकी भी जांच की जाए. साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए.

ग्राम पंचायत सचिव को किया गया निलंबित

डीएम के निर्देश पर की गई जांच में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत सचिव रंजना यादव की लापरवाही सामने आई है. जांच में पाया गया कि रंजना यादव ने बिना ठीक से सत्यापन किए ही बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल सचिव रंजना यादव को निलंबित कर दिया गया है और तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) पर भी पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा बुजुर्ग की पेंशन को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

