UP: तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में अंधा दादा, पोते की हत्या, प्रयागराज पुलिस ने दबोचा तांत्रिक

प्रयागराज में 17 वर्षीय किशोर पियूष की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी और रिश्ते के दादा सरन सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब तांत्रिक मुन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, इसी तांत्रिक के बहकावे में आकर रिश्ते में लगने वाला दादा ने ही पोते की हत्या कर दी थी.

घटना करैली थाना क्षेत्र के सादियापुर मोहल्ले की है, जहां 26 अगस्त को स्कूल जाते समय पियूष अचानक लापता हो गया था. परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और 28 अगस्त को प्रॉपर्टी डीलर व मृतक का रिश्ते का दादा सरन सिंह को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया. जांच में पता चला कि तंत्र-मंत्र के चक्कर में सरन सिंह ने पोते का अपहरण कर हत्या कर दी थी.

जानकारी के अनुसार, सरन सिंह की बेटी ने 2023 में आत्महत्या कर ली थी जबकि बेटा 2024 में यमुना नदी में कूदकर जान दे चुका था. इन घटनाओं के बाद सरन सिंह को शक हुआ कि उसके परिवार पर मृतक बच्चे की दादी ने जादू-टोना कर रखा है. इसी अंधविश्वास में वह तांत्रिक मुन्ना के संपर्क में आया. तांत्रिक के कहने पर उसने 26 अगस्त को पियूष का अपहरण किया और उसकी निर्मम हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर अलग-अलग जगह फेंक दिया.

मृतक की फाइल फोटो.

इसके बाद 27 अगस्त को औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाईटेक सिटी, लवायन कुरिया गांव में बच्चे का धड़ मिला. शव को फेंकते हुए एक महिला ने आरोपी को देखा और पुलिस को सूचना दी. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पहले सरन सिंह और अब तांत्रिक मुन्ना को कौशांबी से गिरफ्तार किया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी दादा.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया कि तांत्रिक भेष बदलकर रह रहा था. सर्विलांस टीम की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में तांत्रिक ने कई राज खोले हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है. बता दें कि यह मामला अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के खतरनाक पहलू को उजागर करता है, जिसने रिश्तों का कत्ल कर पूरे क्षेत्र को दहला दिया.

