scorecardresearch
 

Feedback

प्रयागराज एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने युवती से की छेड़खानी, Video वायरल होने के बाद सस्पेंड

बीते दिनों नई दिल्ली से प्रयागराज आ रही प्रयागराज एक्सप्रेस में महिला यात्री से जीआरपी सिपाही द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की घटना सामने आई थी. मामले का संज्ञान लेते हुए जीआरपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है.

Advertisement
X
महिला सिपाही से छेड़खानी के बाद ट्रेन में माफी मांगता आरोपी सिपाही. (Photo: Screengrab)
महिला सिपाही से छेड़खानी के बाद ट्रेन में माफी मांगता आरोपी सिपाही. (Photo: Screengrab)

नई दिल्ली से प्रयागराज आ रही प्रयागराज एक्सप्रेस में महिला यात्री से जीआरपी सिपाही द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया था. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में आरोपी सिपाही माफी मांगते नजर आ रहा था. जिसके बाद मामले में एक्शन लेते हुए जीआरपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है.

दरअसल, ये घटना 14 अगस्त की रात की थी. प्रयागराज एक्सप्रेस में सफर कर रही एक युवती अपनी बर्थ पर बैठी थी. उसी ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात जीआरपी सिपाही आशीष गुप्ता ने नशे की हालत में युवती से छेड़छाड़ की और बात करने की कोशिश की. हालांकि, जब युवती ने विरोध किया तो सिपाही ने उसने धमकी भी दी.

यह भी पढ़ें: UP: बहन से की छेड़खानी, भाई करने गया शिकायत तो मनचले ने गड़ासे से एक हाथ की 3 उंगलियां काटी

सम्बंधित ख़बरें

BHU का पूर्व छात्र गिरफ्तार. (Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
BHU में मेडिकल छात्रा से छेड़खानी और छात्रों से मारपीट, 3 पूर्व छात्र गिरफ्तार 
गोंडा में छेड़खानी से आहत किशोरी ने की आत्महत्या, आरोपी दूसरे समुदाय से, गांव में फैला तनाव 
मनचले ने किशोरी से की छेड़खानी, फिर भाई की काटी उंगली 
बागपत में मिला डॉक्टर का शव. (Photo: Screengrab)
बागपत में मिला लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका 
बांदा में असलहा फैक्ट्री का ऐसे हुआ भंडाफोड़ 

यात्रियों ने पूरे घटना का बना लिया था वीडियो

ट्रेन के यात्रियों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया था. वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी सिपाही युवती से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और अपनी गलती स्वीकार कर रहा है. वीडियो वायरल होते ही मामला लोगों की नज़र में आ गया.

Advertisement

वहीं, युवती ने घटना की लिखित शिकायत जीआरपी प्रयागराज में दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर सीनियर अफसरों ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी सिपाही को ड्यूटी से हटाकर सस्पेंड कर दिया. एसपी जीआरपी ने बताया कि आरोपी सिपाही आशीष गुप्ता को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement