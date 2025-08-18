UP: बहन से की छेड़खानी, भाई करने गया शिकायत तो मनचले ने गड़ासे से एक हाथ की 3 उंगलियां काटी

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक मनचले की ऐसी करतूत सामने आई, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे. यहां मनचले ने पहले किशोरी से छेड़खानी की और जब इस बात की किशोरी के भाई ने शिकायत करनी चाही तो मनचले ने अपने परिजनों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला करके उसकी तीन उंगली काट कर अलग कर दी. घायल हालत में किशोरी के भाई को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

वहीं, जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद पीड़ित को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया. मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ था इसलिए इस घटना की जानकारी होते ही हिंदूवादी संगठन सामने आ गए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे.

गड़ासे से किया हमला

मामला सोनहा थाना क्षेत्र के असनहरा गांव की है. पीड़ित युवक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है. कुछ दिन पहले ही उसकी बहन ने उसकी कलाई पर राखी बांधी थी और भाई ने उसे तोहफे के तौर पर जन्मभर उसकी रक्षा करने का वादा किया था. उसी वादे को निभाने के लिए, जब अर्जुन को पता चला कि उसकी बहन से एक युवक आए दिन छेड़छाड़ कर रहा है, तो वह उससे शिकायत करने उसके घर चला गया. शिकायत सुनते ही आरोपी और उसके परिजन आग बबूला हो गए और उन्होंने गड़ासे जैसे धारदार हथियार से अर्जुन पर हमला कर दिया. हमले में अर्जुन की एक हाथ की तीन उंगलियां कटकर अलग हो गईं.

इधर, मामले की जानकारी लगते ही विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और घायल के परिजनों से बात की. इसके बाद कार्रवाई के लिए पूरे दल बल के साथ हिंदूवादी नेता अखिलेश सिंह असनहरा चौकी पहुंच गए और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पांच आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार

पीड़ित ने बताया कि उसकी बहन से छेड़छाड़ करने वाला युवक मुस्लिम समुदाय का है, सिर्फ उलाहना देने मात्र से उसकी उंगली काट दी गई. जिला अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि दो समुदाय से मामला जुड़ा होने की वजह से मामला संवेदनशील है. बावजूद इसके पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई नहीं की गई.

हालांकि, अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही तत्काल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की छापेमारी कर गिरफ्तारी भी कर ली है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

