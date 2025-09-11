scorecardresearch
 

रायबरेली का बदला बनारस में? अजय राय घर में नजरबंद, दिनेश प्रताप के एक्शन का रिएक्शन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने रायबरेली में विरोध प्रदर्शन किया तो जवाब में कांग्रेसी गुरुवार को पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ हुंकार भरने का ऐलान किया. इसके चलते ही अजय राय को पुलिस ने उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया है. इस तरह एक्शन का रिएक्शन माना जा रहा है.

रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन का बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का रिएक्शन (Photo-ITG)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर हैं. रायबरेली में राहुल गांधी का बीजेपी नेताओं ने बुधवार को विरोध किया तो जवाब में कांग्रेस ने गुरुवार को वाराणसी पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित पार्टी के तमाम नेताओं को उनके घर पर नजरबंद कर दिया है.

बीजेपी नेता और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बुधवार को अपने समर्थकों के साथ रायबरेली में हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे और 'राहुल गांधी वापस जाओ' और 'माफी मांगो' के नारे लगा रहे थे. इसके चलते 15 मिनट तक राहुल का काफिला हाईवे पर रुका रहा. इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई.

रायबरेली में यह पहला मौका था, जब राहुल गांधी की सुरक्षा में इस तरह की चूक हुई है. पहले भी विरोध प्रदर्शन कई बार हुए हैं, लेकिन इस तरह उनका काफिला हाईवे पर नहीं रोका गया था. रायबरेली में राहुल के खिलाफ बीजेपी नेताओं के एक्शन के रिएक्शन में कांग्रेस नेता ने बनारस में पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया. इसके चलते ही वाराणसी और अन्य जिलों में कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है.

अजय राय घर पर नजरबंद

पीएम मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं. अजय राय ने पीएम मोदी के काशी दौरे का विरोध करने का ऐलान किया है, जिसके चलते पुलिस ने लखनऊ से वाराणसी के रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी को रायबरेली के लोगों की फिक्र बढ़ी है या यूपी में कांग्रेस की चिंता?

अजय राय ने बुधवार को अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था, "बीजेपी पुलिस भेजकर हमें रोकना और कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन यह लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, यह वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा. कांग्रेस का हर कार्यकर्ता गली-गली, गांव-गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा 'मोदी, वोट चोरी बंद करो.'

राहुल गांधी का रायबरेली में विरोध करते बीजेपी कार्यकर्ता

अजय राय के ऐलान के बाद पार्टी के कई नेताओं ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने के लिए वाराणसी निकल पड़े थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया. अजय राय को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया तो सोनभद्र के कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामराज गोंड़ सहित अन्य नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया. अजय राय ने कहा कि यह सरकार विरोध की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे.

रायबरेली के एक्शन का रिएक्शन

कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी के काशी दौरे का विरोध करने की बात तब उठाई, जब रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है.

राहुल गांधी बुधवार को लखनऊ से सड़क मार्ग से होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच रहे थे. इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर धरने पर बैठ गए. बीजेपी कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे, 'मोदी जी की मां का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान', 'राहुल गांधी वापस जाओ', 'राहुल गांधी माफी मांगो'.

यह भी पढ़ें: 'कलयुग के ब्रह्मा-विष्णु-महेश', रायबरेली में लगे अखिलेश और तेजस्वी संग राहुल गांधी के पोस्टर; जानिए कांग्रेस नेता के दौरे का पूरा प्लान

दिनेश प्रताप ने रोका राहुल का काफिला

दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी का काफिला रायबरेली हाइवे पर फंस गया. राहुल गांधी 15 मिनट तक फंसे रहे. रायबरेली के एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने कहा कि राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ हाईवे पर धरने पर बैठकर राहुल गांधी के काफिले को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन सभी को समझाकर समय रहते हटा दिया गया था.

राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की. कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह ने कुछ चंद लोगों को लेकर राहुल के काफिले का विरोध प्रदर्शन किया, वो शर्मनाक है. वो अपनी गली में खड़े होकर जो किए हैं, उससे ही उनकी सोच का पता चलता है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध करने का ऐलान कर दिया.

दिनेश प्रताप बनाम अजय राय

दिनेश प्रताप सिंह 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे. इससे पहले 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी संसदीय सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लगातार तीन चुनाव लड़ चुके हैं.

दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया तो इसके जवाब में अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में सड़क पर उतरकर विरोध का ऐलान किया. ऐसे में अजय राय सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने उनके घरों पर नजरबंद कर दिया है.

---- समाप्त ----
