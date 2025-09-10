'कलयुग के ब्रह्मा-विष्णु-महेश', रायबरेली में लगे अखिलेश और तेजस्वी संग राहुल गांधी के पोस्टर; जानिए कांग्रेस नेता के दौरे का पूरा प्लान

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे. पार्टी नेताओं ने बताया कि इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. सबसे पहले गांधी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पहुंचे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हुए.

राहुल गांधी के रायबरेली आगमन से जिले का सियासी पारा हाई हो गया है. शहर में जगह-जगह तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है- "इंडिया की अंतिम आशा... कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश." इन पोस्टर को लगाने वाले सपा के स्थानीय नेता हैं.

उधर, राहुल के रायबरेली पहुंचते ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता का काफिला रोक लिया. उन्होंने 'राहुल गो बैक' और 'राहुल माफी मांगो' के नारे लगाए. बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी की मां पर किए गए गए कमेंट को लेकर आक्रोशित थे.

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज राय ने कहा, "आज लोगों में उत्साह और खुशी की लहर है. हमारे नेता ने देश में हुई 'वोट चोरी' का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है. पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है. रायबरेली में राहुल गांधी की मौजूदगी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समर्थकों का मनोबल बढ़ाया है."

राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का पूरा प्लान

रायबरेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सबसे पहले हरचंदपुर में पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद, राहुल शहर के एक होटल में प्रजापति समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे और फिर गोरा बाजार चौराहा पर अशोक स्तंभ का उद्घाटन करेंगे.

उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बने एक पार्क का निरीक्षण करने के लिए मूलीहामऊ गांव भी जाएंगे. फिर शाम को वो ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. वहीं पर एनटीपीसी गेस्टहाउस में रात्रि विश्राम करेंगे.

अगले दिन यानि गुरुवार को, राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे. जिसके बाद वह कलेक्ट्रेट के बचत भवन में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में भाग लेंगे. तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे.

