अयोध्या के सांसद को नहीं मिला राम मंदिर में PM मोदी के कार्यक्रम का न्योता, बोले- कार्ड के इंतजार में...

अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि उनको राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के ध्वजारोहण के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि कार्ड के इंतजार में बाहर बैठा रहा.

प्रभु श्रीराम की जनता को नहीं बुलाया जा रहा- अवधेश प्रसाद (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाह पंचमी के मौके पर 25 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अभी तक निमंत्रण नहीं है. इस बार कहा जा रहा है कि ऐसी बिरादरी के लोगों को इस बार बुलावा भेजा गया है, जिन बिरादरी के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शामिल नहीं हो पाए थे.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद खुद भी वंचित बिरादरी से हैं और उनका दावा है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है. आजतक से बात करते हुए फैजाबाद सीट से लोकसभा सदस्य अवधेश प्रसाद ने कहा कि यहां का सांसद हूं. हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, सब यही है. लेकिन मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं आया है. उन्होंने कारण के सवाल पर कहा कि इसका जवाब तो आयोजक ही दे सकते हैं.

अवधेश प्रसाद ने कहा कि जो वंचित समाज कह रहे, वंचित समाज का हूं और लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं. प्रभु श्रीराम की कृपा से नौ बार विधायक, कई बार मंत्री रहा. इस बात के लिए तकलीफ है कि प्रभु श्रीराम की जनता को नहीं बुलाया जा रहा. उन्होंने कहा कि पीएम के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण के इंतजार में बाहर बैठा हूं. इसलिए, कि कार्ड देने वाले लोग आएं तो कहीं कोई ये ना कह दें कि नहीं हूं और वह बिना कार्ड दिए ही लौट न जाए.

यह भी पढ़ें: Ram Mandir Dhwajarohan 2025: विवाह पंचमी पर होगा अयोध्या में ध्वजारोहण, जानें क्या रहेगा ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त

उन्होंने कहा कि कार्ड के इंतजार में बैठा हूं, अब तक नहाने नहीं गया. अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रभु श्रीराम के दर्शन करने जाता रहता हूं. कार्यक्रम के लिए प्रभु श्रीराम की जनता के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि जो बेचारे माला-चंदन बेचकर कुछ पैसे कमा लेते थे, रोटी बनती थी, सबको रोक हो गई है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर तक रोड शो, स्कूली बच्चे-महिलाएं करेंगे स्वागत... PM मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या में तैयारी तेज

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि रोक (आम नागरिकों के राम मंदिर जाने पर) आज होगी, कल होगी... लेकिन 26, 27, 28 को तो रोक नहीं रहेगी न. उन्होंने कहा कि जब पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, तब जाऊंगा दर्शन करने. अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाता रहता हूं और जाऊंगा. अवधेश प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तकलीफ में नहीं रहता. प्रभु श्रीराम के राज में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई. प्रभु श्रीराम की कृपा है, तो हम क्यों परेशान हों.

---- समाप्त ----
