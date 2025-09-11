काशी में मॉरीशस से डिप्लोमेसी, पीएम मोदी ने किया नवीनचन्द्र रामगुलाम का वेलकम

प्रधाननंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं.अपने चार घंटे के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत पहुंचे मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम का स्वागत किया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया.

काशी में भारत-मॉरीशस वार्ता की वार्ता हो रही है और इसके लिए मॉरीशस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर है जो तीन दिन वाराणसी ही रहेंगे. शाम को मॉरीशस के पीएम CM योगी के साथ क्रूज पर गंगा आरती देखने जाएंगे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे.

पीएम मोदी और डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच होने वाली यह मुलाकात दोनों देशों के बीच स्थायी सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख बिंदु

इस बैठक में दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा करेंगे, जिसमें विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. चर्चा के मुख्य विषय ये होंगे: उभरते क्षेत्र, जैसे- नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नीली अर्थव्यवस्था जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना. दूसरा- पारंपरिक क्षेत्र, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में आपसी सहयोग को और मजबूत करना.

यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी की मार्च 2025 में मॉरीशस की यात्रा से बनी सकारात्मक गति पर आधारित है, जब दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'संवर्धित रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया था.

वैश्विक महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र में एक करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में, मॉरीशस भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है. दोनों देशों के बीच मजबूत हो रही यह साझेदारी न केवल उनके लोगों की समृद्धि के लिए, बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.

