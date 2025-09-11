scorecardresearch
 

'दोस्त ऐसे ही...' ट्रंप के नए पोस्ट पर बोली पीएम मोदी का पैर छूने वाली अमेरिका सिंगर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'बहुत अच्छा दोस्त' बताया है. इसे लेकर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने खुशी जताई है.

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्तों में नरमी आने से अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन खुश हैं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाते हुए 50% टैरिफ लगा दिया था तब अमेरिका में भी इसकी काफी आलोचना हुई थी. लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर नरम पड़ रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताया है. ट्रंप ने भारत से व्यापार वार्ता शुरू करने की भी बात कही है जिसका अमेरिका में स्वागत किया जा रहा है. अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन ने कहा है कि यह इस बात का उदाहरण है कि दोस्त कैसे बात करते हैं.

ट्रंप ने मंगलवार को भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने इस कदम को दोनों देशों के बीच मुश्किलों को दूर करने और एक सफल समझौते पर पहुंचने की कोशिश बताया.

इसे लेकर मिलबेन ने एक्स पर लिखा, 'दोस्त इसी तरह बातचीत करते हैं, आपसी सम्मान, समझ और साझा आधार के साथ. यही वे राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्हें मैं जानता हूं. हमें एक-दूसरे की जरूरत है और हम साथ मिलकर ज्यादा मजबूत हैं. हमारा गठबंधन दुनिया के लिए एक नैतिक और आर्थिक दिशा तय करता है और शांति का रास्ता दिखाता है.'

ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया 'बहुत अच्छा दोस्त'

अमेरिकी सिंगर की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस ट्रुथ सोशल पोस्ट के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में अपने 'बहुत अच्छे दोस्त' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं.

ट्रंप ने लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार की मुश्किलों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं. मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं.'

प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप की इस घोषणा का स्वागत किया और कहा कि व्यापार वार्ता से भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित क्षमता को सामने लाने में मदद मिलेगी.

पीएम ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में कहा, 'भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को सामने लाने का रास्ता तैयार करेगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं. हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.'

ट्रंप ने पहले भारत से अमेरिका में आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगाया था लेकिन बाद में रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया. भारत पर 50% का टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया है. अमेरिका ने दावा कि रूसी तेल की खरीद से भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को पैसा मुहैया कराया.

भारत-अमेरिका में बढ़े तनाव को लेकर अमेरिकी सिंगर ने जताई थी नाराजगी

पिछले महीने मिलबेन ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने जाने को लेकर चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 'तनावपूर्ण वाकयुद्ध' दोनों पक्षों को परेशान कर रहा है, इससे भारत तथा अमेरिका में छोटे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है.

उन्होंने कहा था, 'मैं फिर कहूंगी- अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को अमेरिका की. हमारे रणनीतिक गठबंधन पर दबाव डालने वाली कोई भी पॉलिसी गलत पॉलिसी है. मेरे प्रिय नेता राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी टैरिफ पर तनावपूर्ण बातचीत कर रहे हैं जो हम सभी को परेशान कर रहा है.

इसके अलावा, अमेरिका और भारत में अनगिनत छोटे बिजनेस इस टैरिफ रस्साकशी में नुकसान उठा रहे हैं. मैं उनसे रोजाना बात करती हूं. याद रखें, हमें एक-दूसरे की जरूरत है. सच्चे दोस्तों की तरह बातचीत करें. साझा आधार खोजें. आपकी विरासत और हमारे देशों की भलाई इसी वक्त पर निर्भर करती है.'

मिलबेन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से जून 2023 में उनकी अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान मिली थीं. उस साल उन्होंने वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में पीएम मोदी के स्वागत में भारत का राष्ट्रगान गाया था. परफॉर्मेंस के बाद, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसकी मीडिया में खूब चर्चा हुई थी. 

---- समाप्त ----
