शाहजहांपुर: पिज्जा शॉप में आए और पूछने लगे जाति, घबराकर खिड़की से कूद गए साथ बैठे लड़का-लड़की

शाहजहांपुर में दूसरी मंज़िल स्थित पिज्जा शॉप में बैठे युवक-युवती से हिंदू संगठन के लोगों ने सवाल किए और जाति पूछी. वीडियो बनाए जाने से घबराकर दोनों ने दूसरी मंज़िल से छलांग लगा दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस जांच कर रही है.

21 वर्षीय युवक व 19 वर्षीय युवती से सवाल-जवाब हो रहा था. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में शनिवार शाम एक पिज्जा शॉप में बैठे युवक और युवती ने दूसरी मंज़िल से छलांग लगा दी. यह घटना कांट थाना क्षेत्र के बरेली मोड़ के पास स्थित एक इमारत में हुई, जहां पिज्जा शॉप दूसरी मंज़िल पर है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार शाम एक हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां पहुंचे और 21 वर्षीय युवक व 19 वर्षीय युवती से सवाल-जवाब करने लगे. संगठन का नाम नहीं बताया गया है. दोनों युवक-युवती एक साथ बैठे हुए थे.

नूडल्स ऑर्डर और जाति पूछने का मामला
युवक-युवती ने बताया कि उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स ऑर्डर किए थे और उसी का इंतज़ार कर रहे थे. इसी दौरान उनसे उनकी जाति के बारे में पूछा गया. दोनों ने खुद को हिंदू बताया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद कुछ लोगों ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इससे युवक-युवती घबरा गए.

दूसरी मंज़िल से छलांग
घबराहट में युवक ने खिड़की की ग्रिल निकाली और दूसरी मंज़िल से नीचे कूद गया. उसके साथ बैठी युवती ने भी छलांग लगा दी. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. घायल युवक और युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस जांच में जुटी
एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
