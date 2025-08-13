नोएडा में पांच मंजिला इमारत में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी

नोएडा के थाना सेक्टर 113 इलाके के सर्फाबाद में सोमवार को एक पांच मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई. आग इमारत के 4th फ्लोर पर बने एक फ्लैट में लगी. देखते ही देखते धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी. कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. दमकलकर्मी सीढ़ियों और पाइप की मदद से ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और आग बुझाने का काम किया.

चौथे फ्लोर पर बने एक फ्लैट में लगी भीषण आग

फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो सका है. जांच के बाद ही सटीक वजह सामने आ पाएगी. हादसे के वक्त कई लोग इमारत में मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से फ्लैट में रखा सामान जलकर राख हो गया.

दमकल विभाग आग बुझाने के प्रयास में जुटा

दमकल विभाग ने आसपास के लोगों से अपील की है कि आग लगने की घटनाओं में तुरंत सूचना दें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश की जा रही है.

