टेलीग्राम पर मैसेज, इनवेस्टमेंट और डबल मुनाफा... नोएडा में रिटायर्ड अफसर से कर ली 14 लाख की ठगी

यूपी के नोएडा में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है. यहां सेक्टर 36 में रहने वाले एक रिटायर्ड अफसर को टेलीग्राम ग्रुप के जरिए डबल मुनाफे का लालच दिया गया. इसके बाद ठगों ने करीब 14 लाख रुपये की चपत लगा दी. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रिटायर्ड अफसर से ठगे 14 लाख. (Photo: Representational)
नोएडा में एक रिटायर्ड अफसर को इनवेस्टमेंट में डबल मुनाफे का लालच देकर करीब 14 लाख की ठगी कर ली गई. पुलिस का कहना है कि सेक्टर-36 में रहने वाले रिटायर्ड अफसर को टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ठगों ने निवेश का झांसा दिया था. ठगों की बातों में आकर पीड़ित ने उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, 21 अगस्त को पीड़ित को टेलीग्राम पर एक मैसेज मिला. उसमें घर बैठे निवेश कर डबल मुनाफा देने का दावा किया गया था. शुरुआत में ठगों ने उन्हें दो दिन तक फर्जी ट्रेनिंग दी और छोटे-छोटे अमाउंट पर निवेश कराकर मुनाफा दिखाया. मुनाफा देखकर पीड़ित को विश्वास हो गया और उन्होंने धीरे-धीरे बड़ी रकम लगानी शुरू कर दी.

आठ दिनों के भीतर पीड़ित ने करीब 13,93,315 रुपये अलग-अलग बैंक खातों में आरटीजीएस और यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए. इस पूरे खेल में ठगों ने ‘सिक्स स्वीग्स एक्सचेंज ग्रुप’ का सहारा लिया और लगातार बड़े मुनाफे का लालच देते रहे. यह मामला तब खुला, जब पीड़ित के बेटे, जो खुद बैंक में अधिकारी हैं, को इस लेन-देन की जानकारी हुई. उन्होंने पिता को समझाया और पूरी कहानी साइबर ठगी की निकली.

यह भी पढ़ें: फर्जी आईडी, सिम और OTP... कंबोडिया तक जुड़े तार, साइबर ठग इमरान उर्फ तोतला ने बताई पूरी कहानी

इसके बाद पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम थाना नोएडा में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस ने ठगों के जिन खातों में पैसे भेजे गए थे, उनकी डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस को उम्मीद है कि खातों की लेन-देन जानकारी और डिजिटल ट्रेल से आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा. फिलहाल, नोएडा साइबर थाने की टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

