scorecardresearch
 

Feedback

फर्जी आईडी, सिम और OTP... कंबोडिया तक जुड़े तार, साइबर ठग इमरान उर्फ तोतला ने बताई पूरी कहानी

नोएडा पुलिस ने 50 हज़ार रुपये के इनामी आरोपी इमरान उर्फ तोतला को गिरफ्तार किया है. वह एक ऐसे साइबर फ्रॉड रैकेट से जुड़ा था, जिसे विदेश से ऑपरेट किया जा रहा था. गिरोह फर्जी आईडी से सिम कार्ड लेकर ओटीपी और मैसेज कंबोडिया भेजता था और भारतीयों को फर्जी नौकरी का लालच देकर ठगी करता था.

Advertisement
X
साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)
साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)

नोएडा पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट में वांछित आरोपी को गिरफ़्तार किया है. यह गिरोह विदेश में बैठे ऑपरेटिव्स के इशारों पर काम करता था और अब तक कई भारतीयों को ठगने के साथ-साथ उनकी पर्सनल जानकारी भी चुरा चुका है. पुलिस ने कहा कि पकड़ा गया आरोपी 32 वर्षीय इमरान उर्फ़ टोटला है, जो बुलंदशहर का रहने वाला है. उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. उसे बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने अरेस्ट किया है.

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि इमरान और उसके साथी अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों की सिम कार्ड्स फर्जी आईडी के जरिए हासिल करते थे. इन सिम पर आने वाले मैसेज और OTP को वे एक चीनी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कंबोडिया में बैठे ऑपरेटिव्स तक भेजते थे. इसी तकनीक का इस्तेमाल करके यह गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करता था. आरोपियों ने भारत की कई नामी कंपनियों का निजी डेटा भी हैक किया और लोगों को चपत लगाई.

यह भी पढ़ें: मुंबई पुलिस ने 11,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लॉक किए, साइबर फ्रॉड में होता था इनका इस्तेमाल

सम्बंधित ख़बरें

Cyber Crime
नौकरी के नाम पर ठगी, बैंक खातों का दुरुपयोग... साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, सात लोग गिरफ्तार  
our accused arrest with explosives raw material country-made bomb
60 करोड़ के साइबर फ्रॉड में 12 ठग गिरफ्तार, 943 बैंक खातों का हुआ था इस्तेमाल 
dhanbad news
ATM जाते हुए दबोचे गए साइबर फ्रॉड 
दिल्ली में साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़... बैंक अधिकारी बन करते थे ठगी, 5 आरोपी सलाखों के पीछे 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा जाम.(Photo:Screengrab)
Noida में आफत की बारिश... एक्सप्रेस-वे पर लगा भीषण जाम, दफ्तर से घर लौटने वाले लोग परेशान 

इमरान पर यह भी आरोप है कि वह भारतीय युवाओं को विदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरियों का लालच देता था. नौकरी के नाम पर उन्हें विदेश ले जाकर इस रैकेट के लिए काम करने को मजबूर किया जाता था. जो लोग काम करने से इनकार कर देते, उन्हें विदेशी पुलिस के हवाले कर दिया जाता. 

Advertisement

इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है. इनमें चीनी नागरिक सु योमिंग, नेपाली नागरिक अनिल थापा मगर और भारतीय विनोद उर्फ़ अगस्त्य भाटी शामिल हैं, जिन पर एक्शन हुआ है. इमरान लंबे समय से फरार था.

इस पूरे मामले में बिसरख थाने में 2024 में ही एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज किया है. नोएडा पुलिस का कहना है कि इस साइबर फ्रॉड सिंडिकेट की जड़ें विदेश तक फैली हुई हैं. इमरान की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement