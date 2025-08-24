निक्की हत्याकांड: एक्शन में पुलिस, एनकाउंटर में पति जख्मी, सास अरेस्ट... जानिए इस केस में अब तक क्या हुआ?

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की की दहेज के लिए हत्या के मामले ने हर किसी को झकझोर दिया है. इस खौफनाक वारदात में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है. पति विपिन भाटी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी मां दयावती को भी हिरासत में ले लिया है. पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते वक्त आरोपी पति को पैर में गोली लग गई. फिलहाल उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पीड़िता के परिवार का आरोप है कि साल 2016 में निक्की को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. ससुरालवालों ने पहले स्कॉर्पियो और फिर एक बुलेट की मांग रखी, जो परिवार ने पूरी भी कर दी. लेकिन इसके बाद उन्होंने 36 लाख रुपए नकद की डिमांड शुरू कर दी. आरोप है कि जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो ससुरालवालों ने निक्की को बेरहमी से मौत के घाट उतारने की योजना बनाई.

इस घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आरोपी पति विपिन भाटी और एक महिला निक्की को बेरहमी से पीटते और बाल पकड़कर घसीटते नजर आए. दूसरी वीडियो क्लिप में निक्की गंभीर रूप से जली हुई हालत में सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए दिखाई दी. इसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गुरुवार की रात उसने दम तोड़ दिया.

पति विपिन का एनकाउंटर

शनिवार को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आरोपी पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया था. रविवार को जब पुलिस उसे मेडिकल जांच और सबूत जुटाने के लिए लेकर जा रही थी, तभी वो एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने उसका पीछा किया और आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो उसके पैर में लगी. इस दौरान वो घायल हो गया. फिलहाल आरोपी पति अस्पताल में भर्ती है.

इस केस की जांच कर रहे एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि विपिन भाटी को घटनास्थल पर ले जाया गया था, जहां से पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतल बरामद करनी थी. इसी दौरान उसने एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन ली और मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा. आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी.

सास दयावती हुई गिरफ्तार

रविवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जिम्स अस्पताल के पास से आरोपी की मां दयावती को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि निक्की पर अत्याचार और उसकी हत्या की इस साजिश में सास की भूमिका बेहद अहम थी. पुलिस के मुताबिक, उसने बेटे को उकसाया और वारदात को अंजाम दिलाने में उसकी मदद की थी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद से वो फरार चल रही थी.

बहन और बेटे की गवाही

निक्की की बहन कंचन, जिसकी उसी परिवार में शादी हुई है, ने इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड किया. उसने आरोप लगाया कि पति और ससुरालवालों ने निक्की की गर्दन और सिर पर वार किया. इसके बाद उस पर तेजाब डाला. फिर उसके छोटे बेटे के सामने उसे आग के हवाले कर दिया. बहन को बचाने की कोशिश के दौरान कंचन के साथ भी मारपीट की गई. इस मामले में बेटे ने भी बयान दिया है.

पिता का दर्द, इंसाफ की मांग

निक्की के 6 साल के बेटे ने कहा कि उसने अपनी मां को आग लगते हुए देखा. उसने कहा, "उन्होंने मेरी मम्मी पर कुछ डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी." निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा, "मेरी बेटी को दरिंदों ने मार डाला. पूरी साजिश की मास्टरमाइंड सास है. बेटे को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसे बढ़ावा दिया. दोनों फांसी होनी चाहिए. प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम भूख हड़ताल करेंगे."

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी साल 2016 में रोहित और विपिन भाटी से हुई थी, जो आपस में सगे भाई हैं. शादी के बाद से ही दोनों बहनों को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार ने पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी और उसके बाद एक बुलेट मोटरसाइकिल भी उनकी मांग पर दे दी थी. इसके बाद दोनों ने 36 लाख रुपए नकद की डिमांड रख दी.

आरोपी का शर्मनाक बयान

एनकाउंटर के बाद भी आरोपी पति विपिन भाटी का रवैया चौंकाने वाला रहा. अस्पताल में भर्ती विपिन ने कहा, "पति-पत्नी के बीच झगड़े होना सामान्य बात है. मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने निक्की को नहीं मारा, वो खुद मर गई." आरोपी पति और उसके परिजनों के खिलाफ कासना थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (चोट पहुंचाना) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है.

