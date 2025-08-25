scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा: निक्की को घर से निकालकर विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे सास-ससुर... बहन कंचन ने खोले कई राज

ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी को जिस तरह से उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला उससे हर कोई हैरान है. पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं. इस बीच निक्की की बड़ी बहन और उसकी जेठानी कंचन ने एक के बाद एक कई आरोप अपने ससुराल वालों पर लगाए हैं. कंचन का दावा है कि उसके ससुराल वाले उसके देवर की दूसरी शादी करना चाहते थे.

निक्की की शादी उसी घर में हुई, जहां उसकी बड़ी बहन कंचन की हुई थी (Photo:instan/@kanchanbhati6668)
ग्रेटर नोएडा में 26 साल की निक्की की ससुराल वालों द्वारा जिंदा जलाकर मार डालने की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. बड़ी बहन और जेठानी कंचन के आरोपों ने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया है. कंचन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उसके ससुराल वाले निक्की से पीछा छुड़ाना चाहते थे. वे चाहते थे कि मेरी बहन घर से चली जाए ताकि विपिन की दूसरी शादी कराई जा सके. विरोध करने पर मुझे भी पीटा गया. मैं पूरे दिन घायल और बेहोश रही. कंचन का कहना है कि दहेज के नाम पर जो प्रताड़ना शुरू हुई थी, अब वह बहन को रास्ते से हटाने की साजिश में बदल गई थी.

लगातारा हो रही थी पंचायत

दादरी थाना क्षेत्र के रूपबास गांव के रहने वाले राजसिंह ने बताया कि उनकी भतीजियां कंचन और निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के दो भाइयों रोहित और विपिन भाटी से हुई थी. राजसिंह के मुताबिक, शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना-चांदी और अन्य सामान दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष 35 से 36 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगा. उनके मांगने पर कार भी दी गई थी, लेकिन उनकी डिमांड खत्म नहीं हुई. उन्होंने बताया कि दोनों बहनों को आए दिन मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था. कई बार पंचायत बैठी, समझौते की कोशिश हुई, लेकिन आरोपी पक्ष ने कभी कोई सुधार नहीं दिखाया.

मौत की रात का दर्दनाक मंजर

मृतका की बड़ी बहन कंचन ने उस रात का दर्दनाक दृश्य बयान किया. उसने बताया कि विपिन और अन्य परिजनों ने निक्की को बेरहमी से पीटा. उसके गले और सिर पर हमला किया गया. बहन बेहोश हो गई थी. इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई. निक्की को पड़ोसियों की मदद से पहले ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया. परिवार ने निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर कार्रवाई की मांग को लेकर कासना थाने पहुंचे.

मासूम बेटे का दर्दनाक बयान

इस घटना में निक्की का छह वर्षीय बेटा भी मौजूद था. बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह साफ-साफ कहता नजर आ रहा है, मेरी मम्मा के ऊपर कुछ डाला, फिर उनको चांटा मारा और लाइटर से आग लगा दी. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया. लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक बेटियों को दहेज के नाम पर इस तरह की क्रूर मौत झेलनी पड़ेगी.

एनकाउंटर और गिरफ्तारियां

पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई. मुख्य आरोपी पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. लेकिन घटनाक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ. सबूत बरामद करने के लिए पुलिस जब विपिन को लेकर सिरसा चौराहे के पास गई तो उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की. पुलिस ने उसका पीछा किया, चेतावनी दी, दावा है कि जब वह रुका नहीं तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी.

गोली विपिन के पैर में लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसी दौरान उसकी मां दयावती, जो घटना के बाद से फरार थी, जिम्स अस्पताल के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस के हत्थे चढ़ गई. दयावती अपने घायल बेटे से मिलने जा रही थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. कासना थाने में पति विपिन, जेठ रोहित, सास दयावती और ससुर सतवीर के खिलाफ हत्या, दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

एडीसीपी ने दी जानकारी

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया, 21 अगस्त की रात फोर्टिस अस्पताल से थाना कासना को सूचना मिली कि जली हुई हालत में एक महिला को भर्ती किया गया है. उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया. मृतका की बहन द्वारा दी गई तहरीर पर पति सहित चार परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी.

