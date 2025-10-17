झांसी: नागिन के डसने से किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सपेरे से पकड़वाकर मटके में बंद किया, फिर पीट-पीटकर मार डाला

यूपी के झांसी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. खेत पर काम करने गए 70 वर्षीय बुजुर्ग की नागिन के काटने से मौत हो गई. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पहले एक सपेरे की मदद से उस नागिन को पकड़ा, फिर उसे एक छोटे घड़े में बंद करके लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आपको बता दें कि यह घटना झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र में हुई. बुजुर्ग भीकम पाल खेत पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें सांप ने डस लिया. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सपेरे की मदद से नागिन को पकड़ा. फिर उन्होंने नागिन को एक छोटे घड़े में बंद किया और फिर लाठियों से पीट-पीटकर उसे मार डाला. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है. वहीं, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया.



खेत पर डसने से हुई मौत

समथर थाना क्षेत्र के निवासी भीकम पाल खेत पर काम करने गए थे. काम करते समय उन्हें एक सांप ने काट लिया. जैसे ही इसकी जानकारी परिजनों को हुई, वे उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बुजुर्ग की मौत की खबर गांव में पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा भड़क उठा.

घड़े में बंदकर पीटा

बुजुर्ग की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने एक सपेरे को बुलाया. सपेरे ने सांप को पकड़ा, जो करीब ढाई फुट लंबी नागिन निकली. लोगों ने इस नागिन को किसी तरह एक छोटे घड़े में बंद किया. इसके बाद वे उसे खेतों की तरफ ले गए और लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला.

परिजनों ने क्या कहा?

मृतक भीकम पाल के दामाद मानवेन्द्र और बेटे मलखान सिंह ने बताया कि उनके पिता खेत पर काम करने गए थे, तभी उन्हें सांप ने डस लिया. जानकारी मिलते ही उन्हें तुरंत मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सुबह सपेरे को बुलाया गया, जिसने ढाई फीट लंबी नागिन को पकड़ा. इसके बाद गुस्से में लोगों ने उसे मार डाला. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

