गाजियाबाद की सोसाइटी में रहस्यमय मौत! 31वीं मंजिल से गिरा सत्यम त्रिपाठी, लेकिन मोबाइल-चप्पल 24वीं मंजिल पर मिले

गाजियाबाद की साया गोल्ड सोसाइटी में छत्तीसगढ़ के सत्यम त्रिपाठी की रहस्यमय मौत हो गई. पुलिस के अनुसार वह 31वीं मंजिल से गिरे, जबकि परिजनों ने 24वीं मंजिल पर मोबाइल-चप्पल मिलने का दावा करते हुए इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया. परिजनों ने फ्लैट दिखाने आए दोस्त कार्तिक सिंह और ब्रोकर पर हत्या का शक जताया है.

गाजियाबाद की साया गोल्ड सोसाइटी से गिरकर छात्र की मौत (Photo- ITG)
गाजियाबाद की साया गोल्ड सोसाइटी से गिरकर छात्र की मौत (Photo- ITG)

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की साया गोल्ड सोसाइटी में छत्तीसगढ़ के रहने वाले सत्यम त्रिपाठी नामक युवक की रहस्यमय मौत हो गई.वह अपने दोस्त और ब्रोकर के साथ फ्लैट देखने आया था. पुलिस का कहना है कि वह 31वीं मंजिल से गिरा, जबकि उसके मोबाइल और चप्पल 24वीं मंजिल पर मिले हैं. परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया है और दोस्त कार्तिक सिंह व ब्रोकर पर हत्या का शक जताया है. मामला रविवार शाम का है. 

31वीं से 24वीं मंजिल का रहस्य

थाना इंदिरापुरम पुलिस के अनुसार, मृतक सत्यम त्रिपाठी मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और एक निजी कंपनी में काम करता था. वह रविवार शाम सोसाइटी में फ्लैट देखने के लिए अपने दोस्त कार्तिक सिंह और एक स्थानीय ब्रोकर के साथ आया था. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि फ्लैट देखते समय किसी तरह यह हादसा हुआ. 

हालांकि, परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. पुलिस के मुताबिक, सत्यम 31वीं मंजिल से गिरा, जबकि परिजनों का दावा है कि उसका मोबाइल फोन और चप्पल 24वीं मंजिल पर मिले हैं, जिससे घटना का क्रम संदिग्ध हो जाता है. 

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतक सत्यम के परिजनों ने इस घटना को हादसा मानने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने बताया कि सत्यम घर का इकलौता बेटा था और किसी मानसिक तनाव में नहीं था, इसलिए आत्महत्या की कोई संभावना नहीं थी. परिजनों ने सत्यम के दोस्त कार्तिक सिंह और ब्रोकर पर शक जताते हुए हत्या की आशंका जाहिर की है. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की कड़ाई से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

पुलिस कर रही हर बिंदु पर जांच

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को साया सोसाइटी में एक व्यक्ति के 31वीं मंजिल से गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. श्रीवास्तव ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है. पुलिस ने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड्स और मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. 

---- समाप्त ----
