'मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार प्रिंसिपल', मुजफ्फरनगर में आत्मदाह करने वाले छात्र उज्ज्वल राणा ने तोड़ा दम, कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा

फीस के दबाव में मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा की इलाज के दौरान मौत हो गई. मरने से पहले उसने प्रिंसिपल प्रदीप कुमार और कुछ पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया था. बकाया फीस के लिए दबाव के चलते हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप है.

छात्र उज्ज्वल राणा की मौत पर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन (Photo- Screengrab)
छात्र उज्ज्वल राणा की मौत पर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन (Photo- Screengrab)

यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढाना कोतवाली क्षेत्र स्थित डीएवी कॉलेज में छात्र उज्जवल राणा ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी. गंभीर हालत में इलाज के लिए उसे दिल्ली रेफर किया गया था. लेकिन बीती रात वहां उसने दम तोड़ दिया. छात्र की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मरने से पहले उज्जवल ने प्रिंसिपल पर फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

खुदकुशी से पहले वायरल किया था वीडियो

घायल छात्र उज्जवल राणा का कॉलेज में यह तीसरा सेमेस्टर था. उसे 7 हजार रुपये फीस जमा करनी थी, जिसमें से वह 1750 रुपये जमा कर चुका था. बाकी ₹5250 रुपये के लिए कॉलेज लगातार उस पर दबाव बना रहा था. 

इसी दबाव के चलते छात्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया था. इस वीडियो में उसने कॉलेज प्रिंसिपल प्रदीप कुमार और कुछ पुलिसकर्मियों पर मारपीट और गाली-गलौच का आरोप लगाया था. 

प्रिंसिपल और पुलिसकर्मियों को बताया जिम्मेदार

वायरल वीडियो में उज्जवल राणा ने स्पष्ट कहा था कि अगर वह परेशान होकर आत्महत्या करता है या उसे कुछ होता है, तो उसके जिम्मेदार कॉलेज प्रिंसिपल और वे पुलिसकर्मी होंगे. घटना के तुरंत बाद कुछ छात्रों ने मौके की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें छात्र को आग की लपटों से घिरा देखा जा सकता है. इस घटना से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया था. 

परिजनों का धरना, पुलिस का सख्त एक्शन का वादा

छात्र के परिजन और ग्रामीण आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ गए थे. इस मामले में पुलिस का कहना है कि छात्र को आत्महत्या की कोशिश के लिए उकसाने में जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम को छात्र की बहन की नई शिकायत पर कॉलेज प्रबंधक, प्राचार्य, पीटीआई और 3 पुलिसकर्मियों समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. वहीं, एक सब-इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को निलंबित किया गया है. पुलिस-प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मृतक छात्र के परिजनों और अन्य संगठनों का आंदोलन खत्म हुआ. 

इनपुट- संदीप सैनी
