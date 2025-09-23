मुजफ्फरनगर: सांप पकड़ने वाले शख्स को 20 फीट लंबे अजगर ने जकड़ा, ग्रामीणों ने बचाई जान, Video

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब एक सांप पकड़ने वाले शख्स का हाथ विशाल अजगर ने अपनी जकड़ में ले लिया. यह मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के सथेड़ी गांव का है.

गांव के मोनू की टायर पंचर की दुकान में करीब 20 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर सांप पकड़ने वाला प्रवीण पांचाल मौके पर पहुंचा और अजगर को पकड़ लिया. भीड़ जमा हो जाने पर प्रवीण अजगर के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा था.

20 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप

इसी दौरान अजगर ने धीरे-धीरे प्रवीण के हाथ को जकड़ना शुरू कर दिया. कुछ ही पलों में प्रवीण का हाथ लाल होकर सूज गया. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर की पकड़ ढीली कराई और प्रवीण का हाथ छुड़ाया. इसके बाद प्रवीण ने अजगर को सुरक्षित रूप से नहर के पास छोड़ दिया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस घटना को देखने के लिए गांव में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। तीन दिन पहले भी इसी इलाके में एक युवक जहरीले सांप से खेलने के दौरान अपनी जान गंवा चुका था.

