scorecardresearch
 

Feedback

झांसी में दिवाली के दिन बड़ा कांड: रेप पीड़िता के देवर की बेरहमी से हत्या, लोहे की रॉड से पीट-पीटकर ली जान

झांसी के मऊरानीपुर में त्योहार के दिन एक रेप पीड़िता के देवर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. डेढ़ साल पुराने रेप केस में समझौता न करने से नाराज दबंगों ने यह वारदात की. जयपुर से दिवाली मनाने लौटे युवक पर हमला कर उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

Advertisement
X
झांसी में दिवाली के दिन युवक की हत्या (Photo- ITG)
झांसी में दिवाली के दिन युवक की हत्या (Photo- ITG)

यूपी के झांसी में दिवाली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक रेप पीड़िता के देवर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. आरोपी वही लोग हैं जो डेढ़ साल पहले हुए रेप केस में समझौता न करने पर पीड़िता के परिवार को लगातार धमका रहे थे. 

जानकारी के मुताबिक, जयपुर में मजदूरी कर रहे दो भाई दीपावली मनाने गांव लौटे थे, लेकिन दबंगों ने मौका पाकर उनपर हमला बोल दिया. मृतक के हाथ-पैर तोड़ दिए गए और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया. घायल युवक को झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के सितौरा गांव में छोटी दिवाली के दिन हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. मृतक के भाई शिशुपाल ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी पत्नी के साथ गांव के ही एक युवक ने रेप किया था. मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी पक्ष लगातार समझौते का दबाव बना रहा था. धमकियों से परेशान होकर शिशुपाल अपने दो भाइयों के साथ जयपुर में एक फैक्ट्री में मजदूरी करने चला गया था. दीपावली मनाने के लिए तीनों भाई 19 अक्टूबर को परिवार सहित गांव लौटे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

पटना रेलवे स्टेशन पर विभिन्न शहरों से ट्रेन से पहुंचे यात्रियों की भीड़. ( (Photo: PTI))
ट्रेन पकड़ने के लिए 2 KM लंबी लाइन... दिल्ली-मुंबई से सूरत तक भीड़ ही भीड़ 
snake that bit the farmer was killed (Photo- Screengrab)
नागिन के डसने से किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सपेरे को बुलाया और...  
पत्नी के होटल में होने की खबर मिली तो पहुंच गया पति. (Photo: AI-generated)
प्रेमी तो रंगरेलियां मनाकर निकल गया... पत्नी संग जो मिला, वो कौन था? 
Jhansi Women
पति के पैसों के लिए वापस लौटी महिला 
रेखा, जो 5 साल पहले प्रेमी के साथ भाग गई थी. (Photo: Ajay Jha/ITG)
पति के 35 लाख रुपये लेने वापस लौटी पत्नी, 5 साल पहले प्रेमी के साथ हो गई थी गायब 
Advertisement

सोमवार दोपहर वे मऊरानीपुर में बाइक की मरम्मत और त्योहार की खरीदारी के लिए गए थे. वापसी में लाल पहाड़िया के पास 10-12 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया. बकौल शिशुपाल- मैं बाइक से आगे निकल गया था, मेरा भाई पीछे आ रहा था. अचानक पीछे से चीखने की आवाज सुनी तो पलटकर देखा तो आरोपी लोहे की रॉड और डंडों से उसे पीट रहे थे. मैं बचाने गया तो उन्होंने मुझ पर तीन फायर कर दिए.  डर की वजह से मैं झाड़ियों में छिप गया. हमलावरों ने छोटे भाई के हाथ-पैर तोड़कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए. 

इसके बाद गंभीर हालत में उसे मऊरानीपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की उम्र 24 वर्ष थी. वह दो बच्चों- एक 5 साल के बेटे और 4 साल की बेटी का पिता था. परिवार में माता-पिता दोनों दिव्यांग हैं और गांव में अकेले रहते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement