काशी में छिना मुंबई की इंजीनियर का मोबाइल, इस ट्रिक से ढूंढा, साथ ही खोज निकाले 12 चोरी के फोन

वाराणसी के अस्सी घाट पर मोबाइल छिनने की घटना के बाद मुंबई की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद ही फोन की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस को सूचना दी. उसकी सतर्कता से न सिर्फ मोबाइल बरामद हुआ, बल्कि 12 अन्य चोरी के फोन भी मिले. मामले में लापरवाही पाए जाने पर अस्सी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है.

काशी में छिना मुंबई की इंजीनियर का मोबाइल, इस ट्रिक से खुद ढूंढा (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश में वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर मोबाइल छिनतई की एक घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुंबई की रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सूझबूझ और तकनीकी समझ से न केवल उसका मोबाइल फोन बरामद हुआ, बल्कि पुलिस को 12 अन्य चोरी के मोबाइल फोन भी हाथ लगे. इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में अस्सी पुलिस चौकी के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, मुंबई के घाटकोपर इलाके की रहने वाली अंकिता गुप्ता बीते सप्ताह अपने परिवार के साथ वाराणसी घूमने आई थीं. इसी दौरान अस्सी घाट पर भारी भीड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया. घटना के तुरंत बाद अंकिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई.

हालांकि, प्रारंभिक स्तर पर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर अंकिता ने अपने दोस्तों की मदद से खुद ही मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी. तकनीकी सहायता से उन्होंने अपने फोन की लोकेशन वाराणसी के मंडुआडीह इलाके में एक मकान तक चिन्हित कर ली. इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

भेलूपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान अंकिता का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया. इसके साथ ही वहां से 12 अन्य चोरी के मोबाइल फोन भी मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह किसी संगठित चोरी के नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है.

इस पूरे मामले की जांच पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव कुमार द्वारा की गई. जांच में अस्सी पुलिस चौकी प्रभारी की भूमिका को लापरवाह पाया गया. आरोप है कि शिकायत के बाद भी मामले में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई. इसके चलते डीसीपी ने 4 जनवरी को अस्सी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद मोबाइल फोनों के संबंध में आगे की जांच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चोरी की इन घटनाओं में और कौन-कौन शामिल हैं. 
 

 

