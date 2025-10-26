UP: मुंह में कपड़ा ठूसा और घोंट दिया गला, 2 बच्चों की हत्या के बाद महिला ने की खुदकुशी

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने शनिवार शाम अपने दो बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधिकारी के मुताबिक कछवा के सेमरी गांव में यह घटना तब हुई जब हरिश्चंद्र की पत्नी संगीता (35) ने अपने दो बच्चों - शिवांश (3 साल और 8 महीने) और शुभंकर (14 महीने) के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.



कछवा थाना प्रभारी (एसएचओ) अमरजीत सिंह ने बताया कि बच्चों की हत्या के बाद महिला ने नारियल की रस्सी से अपने कच्चे घर की छत से फांसी लगा ली. घटना के समय उसका पति घर पर नहीं था. सूचना मिलने पर जब वह घर लौटा तो दोनों बच्चों और पत्नी को मृत पाया.

यह भी पढ़ें: पुलिसवाले पर रेप का आरोप, हथेली पर लिखी आपबीती और फर्जी पोस्टमार्टम का प्रेशर... महाराष्ट्र में डॉक्टर के सुसाइड से हड़कंप

आगे की जांच कर रही है पुलिस

सर्किल ऑफिसर (सदर) अमर बहादुर ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. महिला शनिवार सुबह अपने मायके (चंदौली जिले में) से ससुराल लौटी थी. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है.

पड़ोसियों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी. शनिवार को उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया. फिर दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी फांसी लगा ली. घटना के दौरान महिला का पति वहां मौजूद नहीं था.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----