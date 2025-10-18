scorecardresearch
 

Feedback

UP: दीपावली की सफाई के लिए मां ने डांटा तो मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई बेटी, किया हाईवोल्टेज ड्रामा- Video

मिर्जापुर में एक युवती मां से नाराज होकर मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई. बताया जाता है कि युवती की मां ने उसे दीपावली की सफाई के लिए फटकार लगा दी थी. जिससे वह नाराज हो गई थी.

Advertisement
X
मोबाइल टॉपर चढ़ी लड़की. (Photo: Screengrab)
मोबाइल टॉपर चढ़ी लड़की. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से अजीब मामला सामने आया है. यहां दीपावली की साफ-सफाई के लिए मां ने बेटी को फटकार लगाई तो वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी. जिससे परिजनों के भी हाथ-पांव फूल गए. काफी देर समझाने के बाद भी जब बेटी टॉवर से नहीं उतरी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर समझाने के बाद उसे नीचे उतारा.

पूरा मामला कछवा थाना क्षेत्र के डीह गांव का है. यहां शुक्रवार को दीपावली पर घर की सफाई करने के लिए मां ने बेटी को फटकार लगा दिया था. जिससे नाराज हो कर बेटी गांव में मौजूद एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. स्थानीय लोगों ने लड़की को टॉवर पर चढ़ते हुए देखा तो घर वालों को बुलाया. जिसके बाद पुलिस को  भी सूचना दी गई. 

यह भी पढ़ें: बेटी की मौत का कारण जानने टॉवर पर चढ़ा पिता, स्कूल में तबीयत बिगड़ने पर हुई थी डेथ

सम्बंधित ख़बरें

कई मागों के साथ टॉवर पर चढ़ा शख्स
MP: 110 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ा सिरफिरा, टीआई ने जान पर खेलकर बचाया 
घर से सुरक्षित बरामद हुआ बच्चा (Photo: Screengrab)
मां की 'फिरौती योजना'...एक लाख रुपये लेने के लिए बेटे के अपहरण का रचा ड्रामा 
बुर्का पहने युवतियों को नहीं दी एंट्री 
मृतक प्रेमी-प्रेमिका. (File Photo: Rahul Kumar/ITG)
शादी के खिलाफ थे परिजन, प्रेमी-प्रेमिका ने एक साथ खाया जहर... हुई मौत 
ड्राइवर की पीट-पीट कर हत्या (Photo: Screengrab)
UP: कार से टच हुई पिकअप वैन, गुस्से में युवकों ने ड्राइवर को पीटकर मार डाला 

वीडियो भी आया सामने

मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को समझा कर मोबाइल टॉवर से नीचे उतारा. पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी मां से नाराज थी. इसलिए उसने यह कदम उठाया. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में सफाई के लिए भाई और अन्य लोगों को बोलने के बजाय मां ने बेटी को बोल दिया. जिसके कारण वह नाराज हो गई. 

Advertisement

इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की मोबाइल टॉवर पर चढ़ी है. जबकि नीचे परिवार और गांव के लोग उससे नीचे उतरने की विनती कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement