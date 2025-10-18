UP: दीपावली की सफाई के लिए मां ने डांटा तो मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई बेटी, किया हाईवोल्टेज ड्रामा- Video

उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से अजीब मामला सामने आया है. यहां दीपावली की साफ-सफाई के लिए मां ने बेटी को फटकार लगाई तो वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी. जिससे परिजनों के भी हाथ-पांव फूल गए. काफी देर समझाने के बाद भी जब बेटी टॉवर से नहीं उतरी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर समझाने के बाद उसे नीचे उतारा.

पूरा मामला कछवा थाना क्षेत्र के डीह गांव का है. यहां शुक्रवार को दीपावली पर घर की सफाई करने के लिए मां ने बेटी को फटकार लगा दिया था. जिससे नाराज हो कर बेटी गांव में मौजूद एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. स्थानीय लोगों ने लड़की को टॉवर पर चढ़ते हुए देखा तो घर वालों को बुलाया. जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई.

यह भी पढ़ें: बेटी की मौत का कारण जानने टॉवर पर चढ़ा पिता, स्कूल में तबीयत बिगड़ने पर हुई थी डेथ

वीडियो भी आया सामने

मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को समझा कर मोबाइल टॉवर से नीचे उतारा. पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी मां से नाराज थी. इसलिए उसने यह कदम उठाया. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में सफाई के लिए भाई और अन्य लोगों को बोलने के बजाय मां ने बेटी को बोल दिया. जिसके कारण वह नाराज हो गई.

Advertisement

इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की मोबाइल टॉवर पर चढ़ी है. जबकि नीचे परिवार और गांव के लोग उससे नीचे उतरने की विनती कर रहे हैं.

---- समाप्त ----