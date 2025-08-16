मेरठ: हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत... सड़क किनारे मिला शव

उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में एक गांव के पास सड़क किनारे शुक्रवार को एक 'हिस्ट्रीशीटर' का शव बरामद हुआ. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा ने मृतक की पहचान अंकित (31) के रूप में की है, जो गंगनगर थाना क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम का निवासी था.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अंकित गंगनगर थाने में हिस्ट्रीशीटर के रूप में सूचीबद्ध था और उसके खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले दर्ज थे.

जांघ की टूटी थी हड्डी

मिश्रा ने बताया कि शव पर गोली या अन्य गंभीर चोट के निशान नहीं मिले हैं, हालांकि उसकी जांघ की हड्डी टूट गई है. उसकी मौत कैसे हुई, इसके सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही चल पाएगा.

फिलहाल हत्या के पीछे का मकसद और हमलावरों की पहचान के लिए जांच जारी है. जल्द ही हत्या के वजहों का खुलासा कर दिया जाएगा. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था. जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई थी.

