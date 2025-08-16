scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ: हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत... सड़क किनारे मिला शव

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक सड़क किनारे एक 'हिस्ट्रीशीटर' का शव बरामद हुआ. मृतक की पहचान अंकित (31) के रूप में हुई है.

Advertisement
X
मेरठ में हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध मौत. (Photo: AI-generated)
मेरठ में हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध मौत. (Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में एक गांव के पास सड़क किनारे शुक्रवार को एक 'हिस्ट्रीशीटर' का शव बरामद हुआ. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा ने मृतक की पहचान अंकित (31) के रूप में की है, जो गंगनगर थाना क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम का निवासी था.

यह भी पढ़ें: संभल: पुलिस वालों को डराने वाला 'सांपबाज' हिस्ट्रीशीटर मुल्ला अरशद गिरफ्तार, पत्नी पहले से ही जेल में 

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अंकित गंगनगर थाने में हिस्ट्रीशीटर के रूप में सूचीबद्ध था और उसके खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले दर्ज थे.

सम्बंधित ख़बरें

meerut murder
मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या 
मेरठ में दुकानदार का मर्डर (Photo: Screengrab)
मेरठ: मेडिकल स्टोर संचालक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा 
Representative Image
मार्कशीट में अवैध रूप से अंक बढ़ाने वाले गैंग का भंडाफोड़, यूपी STF ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार  
दुकान में वारदात के बाद लगाया अपना ताला.(Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)
ताला तोड़ 750 ग्राम सोना 6 किलो चांदी ले गए चोर, वारदात के बाद लगाया अपना ताला 
सिर में गोली मारकर भाग गया बदमाश. (Photo: Screengrab)
मेरठ में खौफनाक कांड... पैदल जा रहे युवक के सिर में सटाकर मारी गोली, CCTV में कैद हुई वारदात 

यह भी पढ़ें: असलहे से तेरी यारी... गाने पर बनाई रील, हिस्ट्रीशीटर के भांजे ने एक साथ टांगी 5 बंदूकें और गले में लटकाई कारतूसों की माला

जांघ की टूटी थी हड्डी

मिश्रा ने बताया कि शव पर गोली या अन्य गंभीर चोट के निशान नहीं मिले हैं, हालांकि उसकी जांघ की हड्डी टूट गई है. उसकी मौत कैसे हुई, इसके सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही चल पाएगा.

यह भी पढ़ें: पटना: अस्पताल में घुसकर हिस्ट्रीशीटर का मर्डर, बिहार में कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Advertisement

फिलहाल हत्या के पीछे का मकसद और हमलावरों की पहचान के लिए जांच जारी है. जल्द ही हत्या के वजहों का खुलासा कर दिया जाएगा. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था. जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement