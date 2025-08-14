scorecardresearch
 

Feedback

असलहे से तेरी यारी... गाने पर बनाई रील, हिस्ट्रीशीटर के भांजे ने एक साथ टांगी 5 बंदूकें और गले में लटकाई कारतूसों की माला

मध्य प्रदेश पुलिस ने पहले ही हथियारों के प्रदर्शन पर रोक के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद युवक ने खुलेआम वीडियो बनाकर कानून की अवहेलना की है.

Advertisement
X
गले में बंदूकें टांगकर युवक ने बनाई REEL
गले में बंदूकें टांगकर युवक ने बनाई REEL

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रायफल और कारतूसों के साथ वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है. एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट 'सोनू गुर्जर' से वीडियो अपलोड किया, जिसमें वह गले में 5 बंदूकें टांगे हुए दिख रहा है. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. युवक को एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर का भांजा बताया जा रहा है.

सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया कि भितरवार थाना इलाके का यह मामला है. इंस्टाग्राम पर सोनू गुर्जर नाम के एक युवक ने 5 बंदूकों और कारतूसों के साथ सोशल मीडिया पर प्रदर्शन किया.

पुलिस ने पहले ही हथियारों के प्रदर्शन पर रोक के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद युवक ने खुलेआम वीडियो बनाकर कानून की अवहेलना की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी में है. देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

थाने में REEL बनाना पड़ा महंगा 
instagram reels auto scroll feature
Instagram Reels के लिए आया Auto Scroll फीचर, जानें... 
कमर में पिस्टल लगाए ग्राम रक्षा समिति सदस्य.
पिस्टल के साथ थाने में REEL बनाना पड़ा महंगा, समिति की सदस्यता से हटाया गया शख्स 
डसते ही युवक की हालत बिगड़ने लगी- (Photo: Screengrab)
Reel की सनक में कोबरा का फन पकड़कर बनवा रहा था Video, डसा तो पहुंच गया अस्पताल 
Man Make Reel in Police Station
थाने में Reel बनाकर सोशल मीडिया पर की वायरल, फिर लंगड़ाता हुआ आया नजर, कान पकड़कर मांगी माफी 

पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कानून का उल्लंघन है.

पुलिस ने जनता से अपील की है कि आपत्तिजनक कंटेंट देखने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    वार 2 मूवी रिव्यू
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement