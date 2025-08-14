असलहे से तेरी यारी... गाने पर बनाई रील, हिस्ट्रीशीटर के भांजे ने एक साथ टांगी 5 बंदूकें और गले में लटकाई कारतूसों की माला

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रायफल और कारतूसों के साथ वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है. एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट 'सोनू गुर्जर' से वीडियो अपलोड किया, जिसमें वह गले में 5 बंदूकें टांगे हुए दिख रहा है. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. युवक को एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर का भांजा बताया जा रहा है.

सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया कि भितरवार थाना इलाके का यह मामला है. इंस्टाग्राम पर सोनू गुर्जर नाम के एक युवक ने 5 बंदूकों और कारतूसों के साथ सोशल मीडिया पर प्रदर्शन किया.

पुलिस ने पहले ही हथियारों के प्रदर्शन पर रोक के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद युवक ने खुलेआम वीडियो बनाकर कानून की अवहेलना की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी में है. देखें Video:-

पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कानून का उल्लंघन है.

पुलिस ने जनता से अपील की है कि आपत्तिजनक कंटेंट देखने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके.

