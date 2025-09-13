निर्माणाधीन साइटों से मैटेरियल चुराता था ये गैंग... पुलिस को देखकर आरोपी भागे तो दो के पैर की टूट गई हड्डी

यूपी में मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो निर्माणाधीन कॉलोनियों को निशाना बनाकर लाखों रुपये का सामान चोरी कर लेता था. इस गिरोह ने मेरठ में निर्माणाधीन कॉलोनी से 5 लाख का एल्युमिनियम तार चोरी किया था. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया. वहीं, पुलिस की घेराबंदी के दौरान भागने की कोशिश में दो बदमाशों की पैर की हड्डी टूट गई. गिरोह का सरगना अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

जानकारी के अनुसार, बागपत रोड के रहने वाले रॉबिन बंसल की महालक्ष्मी स्टेट डेवलपर्स फर्म बिजलीबंबा बाईपास पर एक कॉलोनी का निर्माण करा रही है. यहां रात के समय छह बदमाश घुसे और वहां मौजूद पांच सुरक्षा गार्डों को बंधक बना लिया. बदमाशों ने गार्डों के साथ मारपीट की और अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने के लिए रखे गए एल्युमिनियम तार के बंडलों को वाहन में भरकर ले गए. चोरी गया माल लगभग 5 लाख रुपये का था.

घटना के बाद गार्ड्स ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की और बदमाशों की तलाश तेज कर दी. एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी मोहसिन, दिलशाद उर्फ फोनू निवासी गाजियाबाद, आदिल निवासी मुजफ्फरनगर, निजामुद्दीन निवासी मेरठ और जाहिद निवासी मेरठ को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की घेराबंदी के दौरान जब बदमाश भागने लगे तो जाहिद और दिलशाद दीवार फांदते समय गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों की पैर की हड्डी टूट गई. वहीं गिरोह का सरगना इंतजार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर चोरी किया गया लगभग 6 क्विंटल एल्युमिनियम का तार, एक टाटा मैजिक वाहन और एक तमंचा बरामद किया है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के सभी बदमाश हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और इनके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं. इन बदमाशों ने अदालत में चल रहे मुकदमों की पैरवी के खर्चे पूरे करने के लिए तार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. गिरोह का सरगना फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

