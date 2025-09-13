ड्रोन और चोरी की अफवाहों से ग्रामीणों में दहशत... रातभर लाठी-डंडे के साथ कर रहे रखवाली, पुलिस भी चौकस

UP News: गोंडा के कई गांवों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन दिखने और चोरी की अफवाहों ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है. लोग रातभर जाग कर अपने घर और खेत की रखवाली कर रहे हैं. लाठी-डंडे लेकर ग्रामीण सड़कों और गलियों में पैदल घूमते हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोक सके. इस बीच, अफवाहों के चलते पुलिस भी सतर्क है और ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कदम उठा रही है.

गोंडा पुलिस ने हाल ही में ड्रोन संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी की थी. इसके बावजूद रात के समय आकाश में चमकती ड्रोन जैसी किसी वस्तु को देखकर ग्रामीण भयभीत हो जाते हैं. लोगों में फैली इस घबराहट को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने खुद गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को जागरूक किया. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित करें.

एसपी ने कहा कि गोंडा के गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से सजगता बढ़ाई जा रही है. रातभर पुलिस अधिकारी, बीट दरोगा और सिपाही अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं. उनका कहना है कि ग्रामीणों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है.

हालांकि, इन सावधानियों के बावजूद कई थाना क्षेत्रों में लोग रात में चमकती वस्तु और चोरी की आशंका से डर में रहते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वे रातभर जागते हैं और आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों से घबराने की बजाय जागरूक रहना और सही समय पर सूचना देना ही सबसे सुरक्षित उपाय है.

अफवाहों के बीच ग्रामीण अब पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए अपने गांवों की रक्षा कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि गांवों में कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. कानून अपने हाथ में न लें. टीम रातभर गश्त कर रही है और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

