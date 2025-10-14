scorecardresearch
 

'योगी जी को धन्यवाद... आज चैन से सोऊंगा', मेरठ एनकाउंटर में मारे गए शहजाद के पिता ने बेटे का शव लेने से किया इनकार, कही ये बात

मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ में दुष्कर्म के ₹25,000 के इनामी आरोपी शहजाद उर्फ निक्की (34) को मार गिराया. सरूरपुर के जंगल में हुई इस कार्रवाई के बाद उसके पिता रईसउद्दीन ने शव लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "पूरी जिंदगी परेशान करते-करते हो गई. आज मैं चैन से सोऊंगा." पिता ने सीएम योगी और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की. निक्की पर दो बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप था.

मेरठ एनकाउंटर में मारे गए शहजाद उर्फ निक्की के पिता रईसउद्दीन (Photo- ITG)
यूपी की मेरठ पुलिस ने एक मुठभेड़ में बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी ₹25,000 के इनामी शहजाद उर्फ निक्की (34) को मार गिराया.पुलिस के अनुसार, उस पर 7 मुकदमे दर्ज थे और वह हाल ही में एक दुष्कर्म पीड़िता के घर पर फायरिंग कर फरार हुआ था. शहजाद की मौत के बाद उसके पिता ने बेटे को शव को लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने सीएम योगी और पुलिस की तारीफ की है. 

आपको बता दें कि सोमवार सुबह यह कार्रवाई सरूरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई. पुलिस से घिरने पर बदमाश शहजाद उर्फ निक्की ने गोली चलाई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में निक्की के सीने में गोली लगी और वह ढेर हो गया. एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि शहजाद पर 7 साल की बच्ची सहित दो बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप था. वह 5 साल जेल काटने के बाद भी नहीं सुधरा और हाल ही में एक दुष्कर्म पीड़िता के घर पर फायरिंग भी की थी. 

 

एनकाउंटर में मारे गए शहजाद उर्फ निक्की के पिता रईसउद्दीन और परिवार को जब मोर्चरी बुलाया गया, तो पिता ने बेटे का शव लेने से साफ इनकार कर दिया. रईसउद्दीन ने कहा, "मैं लाश नहीं ले जाऊंगा. पूरी जिंदगी हो गई परेशान करते-करते. आज मैं चैन से सोऊंगा." उन्होंने बताया कि निक्की ने 9 साल की उम्र से अपराध शुरू किया था, और वह सुधारने के सारे प्रयासों को नकार चुका था. उन्होंने पुलिस को खुद दो बार पकड़वाया था, लेकिन वह नहीं सुधरा. 

"योगी सरकार को बधाई"

रईसउद्दीन ने आगे कहा, "मुझे आज खुशी है. योगी सरकार की और पुलिस को बहुत बहुत बधाई, जो इसे मार दिया." उन्होंने बताया कि निक्की ने शादी के 3 महीने बाद ही पत्नी को छोड़ दिया था और वह छोटी बच्चियों (9-10 साल) को परेशान करता था. रईसउद्दीन ने कहा- "ऐसा दरिंदा क्या ठीक है, मर जा तो ही अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं, आज पैर फैला कर सोऊंगा."

---- समाप्त ----
