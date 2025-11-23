scorecardresearch
 

मेरठ: शादी का झांसा देकर 30 वर्षीय युवती से रेप, मकान मालिक गिरफ्तार

मेरठ में एक 30 वर्षीय युवती से रेप के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया और विरोध करने पर मारपीट भी की.

युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मेरठ पुलिस ने शनिवार को इस महीने की शुरुआत में दर्ज रेप केस में वॉन्टेड एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी पवन पाल, जो वीर सिंह का बेटा है और कसेरू बक्सर का रहने वाला है. आरोपी को अम्हैड़ा रोड से गिरफ्तार किया गया. 

एक एजेंसी के मुताबिक 10 नवंबर, 2025 को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि पाल ने उसके साथ रेप किया, गाली-गलौज की और मारपीट की. वहीं, विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. उसकी शिकायत के आधार पर, गंगनौर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, और आरोपी तब से फरार था.

यह मामला हाल ही में तब सुर्खियों में आया था जब 30 साल की पीड़िता, अपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने से परेशान होकर ज़हरीली चीज़ खाकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी. पुलिस ने कहा कि महिला ने अपने पुराने मकान मालिक पाल पर शादी का झांसा देकर दो साल तक उसका शोषण करने, उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो बनाने व दूसरे घर में जाने के बाद भी उसे परेशान करने का आरोप लगाया था.

उसने दावा किया कि वह कार्रवाई की मांग को लेकर करीब एक महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही थी. SP (ग्रामीण) अभिजीत कुमार ने कहा कि जब उसने ज़हरीली चीज़ खाने का दावा किया, तो पुलिस उसे अस्पताल ले गई. जहां मेडिकल टेस्ट में यह कन्फर्म नहीं हुआ कि उसने कोई ज़हरीली चीज़ खाई है.

