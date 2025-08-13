बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश यूपी विधानसभा में पेश, संपत्ति और चढ़ावे पर होगा ट्रस्ट का अधिकार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को 'श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025' विधानसभा में पेश किया है. इस अध्यादेश के ड्राफ्ट में मंदिर की परंपरा को सुरक्षित रखने, प्रबंधन को सशक्त करने और आधुनिक सुविधाओं को लेकर कई प्रावधान शामिल किए हैं. मंदिर का संचालन, वित्तीय पारदर्शिता और तीर्थयात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं पर जोर दिया गया है, यह काम 18 सदस्यीय ट्रस्ट करेगा.

चढ़ावे को लेकर मिलेंगे अधिकार

अध्यादेश के मुताबिक 20 लाख तक के लेन-देन के लिए ट्रस्ट के पास स्वतंत्र अधिकार होगा, इससे ज्यादा के लेन-देन पर राज्य सरकार की इजाजत लेनी जरूरी होगी. अध्यादेश में सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा.

अध्यादेश में कहा गया है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल-अचल संपत्तियों पर ट्रस्ट का अधिकार होगा. इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट, किसी भी धार्मिक कर्मकांड या समारोह के लिए दी गई संपत्ति या नकदी पर ट्रस्ट का अधिकार होगा. मंदिर परिसर के लिए भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक भी इसमें शामिल हैं. मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, दान सहित श्री बांके बिहारी मंदिर की सभी चल और अचल संपत्तियां ट्रस्ट के अधीन मानी जाएंगी.

अध्यादेश में सरकार की तरफ से नियुक्त ट्रस्टियों के एक बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिसमें 11 नामित और सात पदेन सदस्य शामिल होंगे. साथ ही मनोनीत सदस्यों में वैष्णव परम्पराओं या पीठों से संबंधित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, सनातन धर्म की अन्य परम्पराओं से संबंधित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.

कैसा होगा मंदिर ट्रस्ट?

इसके अलावा सनातन धर्म की किसी भी शाखा या संप्रदाय से संबंधित तीन व्यक्ति, जो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे शिक्षाविद्, विद्वान, कारोबारी, समाजसेवी आदि. मंदिर में सेवायत गोस्वामी परंपरा से दो सदस्य मनोनीत किये जायेंगे, जो स्वामी श्री हरिदास जी के वंशज हों.

विधेयक में पदेन सदस्यों के लिए प्रावधान है, जिनमें मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य सरकार के धर्मार्थ विभाग के एक अधिकारी, श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सरकार की ओर से नियुक्त कोई अन्य सदस्य शामिल होंगे.

सुप्रीम कोर्ट में है मामला

बांके बिहारी ट्रस्ट का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है. ऐसे में कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थाई रोक लगा दी है और इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेफर कर दिया है.

कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश में बनी कमेटी के संचालन को सस्पेंड कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को मथुरा में कॉरिडोर के विकास के लिए यूपी सरकार को मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की छूट दी थी. कोर्ट ने मंदिर के आसपास की 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की भी इजाजत दी थी. इसके बाद ही 26 मई को यूपी सरकार ने अध्यादेश भी जारी कर दिया.

बांके बिहारी मंदिर की देखभाल के लिए ट्रस्ट (न्यास) बनाने की व्यवस्था की गई. यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ गोस्वामी परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया था. कोर्ट ने ट्रस्ट के गठन पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट के एक रिटायर जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का आदेश दे दिया. सरकार अब बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस लेकर आई है.

