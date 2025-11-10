मथुरा: वृंदावन के होटल में श्रद्धालुओं से मारपीट, मालिक और कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से पीटा- Video

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक होटल मालिक और कर्मचारियों के साथ पैसों को लेकर श्रद्धालुओं का विवाद हो गया. इस विवाद के बाद होटल मालिक और कर्मचारियों ने मिलकर श्रद्धालुओं को पीट दिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को लाठी-डंडों से पीटा जा रहा है. मामला थाना वृंदावन कोतवाली इलाके के केशव धाम चौकी क्षेत्र स्थित सौ फुटा पुल के निकट स्थित एक होटल का बताया जा रहा है.

पिटाई के दौरान वहां मौजूद किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार होटल संचालक एवं कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं को लाठी-डंडों से पीटा जा रहा है.

मुंबई से आए थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि मुंबई का श्रद्धालु शनिवार को अपने परिवार के साथ वृंदावन भ्रमण के लिए आया हुआ था. ऐसे में परिवार वृंदावन के एक होटल में रुका हुआ था. परिवार जब होटल से चेकआउट करके जाने लगा तो पैसों को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद होटल मालिक और कर्मचारियों ने लाठियां निकाली व पिटाई शुरू कर दी.

पुलिस का कहना है कि वृंदावन इलाके में एक होटल के कर्मचारियों और होटल मालिक द्वारा श्रद्धालुओं को पीटने का वीडियो सामने आया है. वीडियो के आधार पर मामले में कार्रवाई की जा रही है.



