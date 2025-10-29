scorecardresearch
 

पुणे: होटल मैनेजर ने मुफ्त में शराब देने से किया मना, आरोपी ने प्लास्टिक पाइप से कर दी पिटाई, Video

पुणे के चाकण इलाके में एक होटल मैनेजर को मुफ़्त शराब देने से इनकार करने पर बेरहमी से पीटा गया. आरोपी गणेश नानेकर ने होटल में घुसकर प्लास्टिक पाइप से हमला किया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

होटल मैनेजर को पाइप से पीटा (Photo: Screengrab)
होटल मैनेजर को पाइप से पीटा (Photo: Screengrab)

पुणे के चाकण इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मुफ्त शराब न देने पर एक होटल मैनेजर की प्लास्टिक पाइप से बेरहमी से पिटाई की गई. यह घटना मयूर होटल में हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी गणेश नानेकर सोमवार देर रात मयूर होटल में शराब पीने गया था. उसने होटल कर्मचारियों से फ्री में शराब मांगी. लेकिन होटल मैनेजर दयानंद साधु शेट्टी ने नियमों के अनुसार मना कर दिया. इससे नाराज होकर आरोपी होटल से चला गया, लेकिन अगले दिन बदला लेने पहुंच गया.

होटल मैनेजर को प्लास्टिक पाइप से पीटा

मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे आरोपी नानेकर होटल में घुसा और जोर से बोला, जिस व्यक्ति ने मुझे शराब नहीं दी, उसे दस मिनट में मेरे सामने लाओ. इसके बाद उसने होटल मैनेजर दयानंद शेट्टी पर प्लास्टिक पाइप से लगातार वार किए. होटल स्टाफ ने किसी तरह बीच-बचाव किया.

पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही चाकण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी गणेश नानेकर को गिरफ्तार कर लिया.

घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद

चाकण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सालुंके ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले सके.
 

