scorecardresearch
 

Feedback

मथुरा: जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद किया था विश्राम, वह घाट भी यमुना की बाढ़ में डूबा

मथुरा का ऐतिहासिक विश्राम घाट, जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, इस वक्त बाढ़ की चपेट में है. यमुना नदी का पानी घाट के गुम्बद और मंदिरों के पिलरों तक पहुंच गया है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया है. हालांकि, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई है.

Advertisement
X
मथुरा में बाढ़ का कहर, विश्राम घाट हुआ जलमग्न (Photo: ITG)
मथुरा में बाढ़ का कहर, विश्राम घाट हुआ जलमग्न (Photo: ITG)

मथुरा में यमुना नदी में आई बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है. विश्राम घाट भी इस बाढ़ की चपेट में है. यमुना के पानी ने पूरे घाट को अपनी आगोश में ले लिया. घाट के गुम्बद और पिलर पानी में डूब गए हैं. ये वही घाट है जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था. तब इसे विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है. लोगों ने बताया कि बाढ़ के कारण हालत खराब है. हालांकि, श्रद्धालु अभी भी पूजा करने के लिए इस घाट पर आ रहे हैं. 

विश्राम घाट की स्थिति

स्थानीय लोगों के अनुसार, यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा के हालात बिगड़ गए हैं. ऐतिहासिक विश्राम घाट पानी में समा गया है. घाट पर बने मंदिर और उनके पिलर भी पानी में डूबे हुए हैं. पानी घाट के गुम्बद के करीब पहुंच गया है. घाट के बीच से बहता पानी लोगों को बाढ़ की भयावहता दिखा रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Punjab Floods.
पानी में डूबे 1902 गांव, 4 लाख लोग, 23 जिले और 43 मौतें... बाढ़ को लेकर पंजाब के नांगल-आनंदपुर साहिब में भी अलर्ट 
Drone visuals of Yamuna River is flowing above the danger level (Video Grab-PTI)
दरिया-दरिया दिल्ली... कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से यमुना घाट तक बाढ़ में डूबे, सिविल लाइंस के घरों में घुसा पानी 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 5 सितंबर, शुक्रवार की अहम खबरें 
यमुना नदी में पानी बढ़ने से जलमग्न दिल्ली का इलाका. (Photo:PTI)
कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का कहर: लैंडस्लाइड से हाइवे ध्वस्त, यमुना का जलस्तर 207 मीटर के पार 
Flood havoc in Delhi (Photo: PTI)
सैटेलाइट फोटोज: दिल्ली-NCR में बाढ़ का कहर, यमुना खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाके जलमग्न 

ये भी पढ़ें- मथुरा वृंदावन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, परिक्रमा मार्ग और कॉलोनियों में घुसा पानी

आस्था और हिम्मत का संगम

बाढ़ की इस स्थिति के बावजूद, लोगों की आस्था और हिम्मत बरकरार है. श्रद्धालु घुटनों तक पानी में खड़े होकर भी पूजा-पाठ कर रहे हैं. इस दृश्य से पता चलता है कि बाढ़ भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं पाई है. घाट पर मौजूद लोग इस गंभीर स्थिति में भी अपनी धार्मिक परंपराओं को निभा रहे हैं.

Advertisement

बाढ़ से ब्रज बेहाल

आपको बता दें कि ब्रज में कालिंदी रौद्र रूप दिखा रही हैं. ताजेवाला और ओखला से पाने छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. नदी खतरे से 50 सेमी ऊपर बह रही है. दर्जनों गांव टापू बन गए हैं. प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है. यमुना में डूबे हुए घर और मंदिर दूर से ही नजर आ रहे हैं. 

गौरतलब है कि लगातार बढ़ रहे जलस्तर से कई कॉलोनियों और सैकड़ों घरों में यमुना के पानी प्रवेश कर जाने से स्थिति भयावह होती जा रही है. जयसिंहपुरा इलाके में एक नहीं सैकड़ों घरों में यमुना का पानी प्रवेश कर गया है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है. जिसके कारण लोग पलायन को मजबूर हैं. कई घरों में ताले पड़े हुए हैं. जिला प्रशासन बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए पूरी तरह सजग और सतर्क है.

बाढ़ ग्रस्त इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर स्टीमर और नावों के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने वृंदावन से लेकर गोकुल तक कोहराम मचा दिया है. प्रशासन 5 बाढ़ राहत केंद्रों की स्थापना करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement