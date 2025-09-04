scorecardresearch
 

मथुरा वृंदावन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, परिक्रमा मार्ग और कॉलोनियों में घुसा पानी

हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी मथुरा के वृंदावन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. वृंदावन के परिक्रमा मार्ग सहित कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में भरा पानी (Photo: ITG/Madan Gopal Sharma)
यमुना नदी मथुरा के वृंदावन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे यमुना का पानी परिक्रमा मार्ग और कई आवासीय इलाकों में घुस गया है. हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है. इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है, और वे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं.

वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और बिहारी जी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दो फीट से ज्यादा पानी भर गया है. श्रद्धालुओं को परिक्रमा और दर्शन के लिए इस गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. 

यमुना किनारे बसी कॉलोनियों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोग बच्चों और सामान के साथ सुरक्षित जगहों की ओर निकल रहे हैं.

प्रभावित क्षेत्र और लोगों की स्थिति...

यमुना में छोड़े गए पानी ने सबसे ज्यादा तबाही वृंदावन इलाके में मचाई है, जहां कई कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं. लोगों को गहरे पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है. मथुरा के जय सिंह पुरा इलाके में भी बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है.

 
