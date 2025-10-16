scorecardresearch
 

Feedback

Mathura : बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक श्रद्धालु की मौत हो गई. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रद्धालु दर्शन करके लौट रहा था, तभी अचानक अचेत होकर गिर पड़ा. इसके बाद तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X
सीसीटीवी में कैद हुई घटना. (Photo: Screengrab)
सीसीटीवी में कैद हुई घटना. (Photo: Screengrab)

वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सोमवार शाम एक श्रद्धालु की अचानक मौत से हड़कंप मच गया. यह घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मृतक की पहचान 56 वर्षीय कृपाल सिंह के रूप में हुई है, जो मेरठ के रहने वाले थे. कृपाल सिंह मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, कृपाल सिंह मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र के निलोहा गांव के रहने वाले थे. सोमवार को वह परिवार के साथ वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे. जैसे ही वे गेट नंबर 4 से बाहर निकल रहे थे, अचानक उन्हें तकलीफ होने लगी और वे गिर पड़े. वहां मौजूद पुलिसकर्मी और सेवादारों ने तुंरत उन्हें संभाला और एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा गया.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

दुकान पर हार्ट अटैक से कर्मचारी की मौत. (Photo: Screengrab)
VIDEO: हार्ट अटैक से तड़पता रहा कर्मचारी, मदद के बजाय मोबाइल चलाता रहा मालिक 
Varinder Singh Ghuman
बॉडी-बिल्डर वरिंदर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान के साथ कर चुके काम 
Delhi Police ASI dies of heart attack in Tis Hazari Court
तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान ASI की हार्ट अटैक से मौत, CCTV में कैद आखिरी पल 
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी.(Photo: Representational)
बेटे के फॉर्म पर सिग्नेचर करने स्कूल पहुंचे पिता की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मातम 
6वीं में पढ़ती थी नक्षिता पटेल.(File Photo: ITG)
MP: स्कूल में लंच के बाद खेलते हुए गिरी 11 साल की नक्षिता, हार्ट अटैक से तोड़ा दम 

यह पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच कृपाल सिंह अचानक लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरते हैं. आस-पास मौजूद श्रद्धालु तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है.

यह भी पढ़ें: पिता का हुआ अंतिम संस्कार, दो घंटे बाद 25 साल के बेटे की भी हार्ट अटैक से मौत... परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

Advertisement

मृतक को पहले से सांस लेने की समस्या थी. मंदिर से निकलते वक्त उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतक के परिजन अवधपाल सिंह का कहना है कि बांके बिहारी में भीड़ बहुत ज्यादा थी कि दर्शन करके लौट रहे थे कि उनकी दम घुटने से मौत हो गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मंदिर के गेट नंबर 4 से बाहर निकलते समय कृपाल सिंह बेहोश हो गए थे. सुरक्षाकर्मियों और एक मेडिकल टीम द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि सिंह को सांस लेने में तकलीफ थी.

पुलिस ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और घटना के पीछे किसी अन्य कारण का कोई संकेत नहीं मिला. मंदिर के अंदर भीड़भाड़ के कारण यह घटना नहीं हुई. शव परिवार को सौंप दिया गया है और आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

---- समाप्त ----
(एजेंसी के इनपुट के साथ)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पंकज धीर
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement