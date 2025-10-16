Mathura : बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सोमवार शाम एक श्रद्धालु की अचानक मौत से हड़कंप मच गया. यह घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मृतक की पहचान 56 वर्षीय कृपाल सिंह के रूप में हुई है, जो मेरठ के रहने वाले थे. कृपाल सिंह मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, कृपाल सिंह मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र के निलोहा गांव के रहने वाले थे. सोमवार को वह परिवार के साथ वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे. जैसे ही वे गेट नंबर 4 से बाहर निकल रहे थे, अचानक उन्हें तकलीफ होने लगी और वे गिर पड़े. वहां मौजूद पुलिसकर्मी और सेवादारों ने तुंरत उन्हें संभाला और एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा गया.

यहां देखें Video

यह पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच कृपाल सिंह अचानक लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरते हैं. आस-पास मौजूद श्रद्धालु तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है.

यह भी पढ़ें: पिता का हुआ अंतिम संस्कार, दो घंटे बाद 25 साल के बेटे की भी हार्ट अटैक से मौत... परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

Advertisement

मृतक को पहले से सांस लेने की समस्या थी. मंदिर से निकलते वक्त उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतक के परिजन अवधपाल सिंह का कहना है कि बांके बिहारी में भीड़ बहुत ज्यादा थी कि दर्शन करके लौट रहे थे कि उनकी दम घुटने से मौत हो गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मंदिर के गेट नंबर 4 से बाहर निकलते समय कृपाल सिंह बेहोश हो गए थे. सुरक्षाकर्मियों और एक मेडिकल टीम द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि सिंह को सांस लेने में तकलीफ थी.

पुलिस ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और घटना के पीछे किसी अन्य कारण का कोई संकेत नहीं मिला. मंदिर के अंदर भीड़भाड़ के कारण यह घटना नहीं हुई. शव परिवार को सौंप दिया गया है और आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

---- समाप्त ----

(एजेंसी के इनपुट के साथ)