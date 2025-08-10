शादी के तीन साल बाद भी नहीं हुए बच्चे, ससुराल में विवाद के बाद बहू ने दी फंदे से लटककर जान

यूपी के एटा में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. 25 साल की विवाहित महिला पार्वती ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. पुलिस के अनुसार, पारिवारिक विवाद इस आत्महत्या की प्रमुख वजह हो सकता है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बगवाला थाना प्रभारी कपिल नैन ने बताया कि मृतका पार्वती, लुखादीपुर (फर्रुखाबाद) की रहने वाली थी और करीब तीन साल पहले उसकी शादी सत्तरपुर गांव निवासी आलोक कुमार से हुई थी.

विवाह के बाद दंपति के बच्चे नहीं थे. ग्रामीणों का कहना है कि पार्वती का ससुराल पक्ष के साथ अक्सर विवाद होता रहता था. कई बार उसके मायके पक्ष ने विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हालात जस के तस बने रहे.

बच्चे नहीं होने की वजह से ससुराल में था विवाद

घटना के दिन, आलोक काम के सिलसिले में घर से बाहर था और घर में पार्वती के साथ सिर्फ उसकी सास मौजूद थी. बताया जा रहा है कि घर के अंदर पार्वती ने फांसी लगाकर जान दे दी. जब सास ने उसे फंदे पर लटकते देखा, तो शोर मचाया और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है. फिलहाल किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है, लेकिन मृतका के मायके पक्ष के आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

ग्रामीणों के अनुसार, पार्वती अक्सर ससुराल वालों के तानों और दबाव में रहती थी. कई बार मायके वाले उसे अपने घर ले जाकर कुछ दिनों तक रखते थे, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर ससुराल लौट आती थी.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के पीछे की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी. इस बीच, महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है.

