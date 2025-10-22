scorecardresearch
 

Feedback

घरेलू कलह में गई जान... कुशीनगर में शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

यूपी के कुशीनगर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पांच साल से विवाहित 28 साल की नेहा गुप्ता ने घरेलू विवाद से तंग आकर सुसाइड कर लिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इसी के साथ घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी जब्त की हैं.

Advertisement
X
घरेलू कलह में महिला ने की आत्महत्या. (Photo: Representational)
घरेलू कलह में महिला ने की आत्महत्या. (Photo: Representational)

यूपी के कुशीनगर जिले में दर्दनाक कहानी सामने आई है. यहां कसया नगर में एक शादीशुदा महिला ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. यह मामला नेहा गुप्ता नाम की महिला मौत से जुड़ा है. नेहा के कमरे का दरवाजा बंद था. जब घरवालों ने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला. सूचना पुलिस को दी गई. कुछ देर बाद पुलिस पहुंची. दरवाजा तोड़ा गया और वहां नेहा फंदे से झूल रही थी. यह नजारा देख सभी सन्न रह गए.

एजेंसी के अनुसार, 28 साल की नेहा गुप्ता की शादी पांच साल पहले गोरखपुर के पिपराइच में हुई थी. ससुराल में शुरुआती वक्त तो हंसी-खुशी से बीता, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में दरारें पड़ने लगीं. नेहा और उसके पति संदीप मधेशिया के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे. शादी के कुछ ही महीने बाद इन तकरारों ने रिश्ते की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु: ओला इलेक्ट्रिक इंजीनियर की आत्महत्या, सैलरी और उत्पीड़न के आरोपों में पुलिस ने शुरू की जांच

सम्बंधित ख़बरें

गांव के लोगों ने कहा उस पर गर्व है.(Photo: AI-generated)
आत्महत्या कर रहे शख्स को बचाने झील में कूदा युवक, अपनी जान देकर अजनबी को बचाया 
छात्रा अस्पताल में भर्ती.(Photo: Screengrab)
BDS छात्रा ने परीक्षा के तनाव में किया आत्महत्या का प्रयास, ऐसे बचाई गई जान 
ips puran kumar Sandeep lather suicide case
शारीरिक शोषण, गैंगस्टर्स और रिश्वत... दो पुलिसवालों की आत्महत्या ने खोल दी सिस्टम की पोल! 
(Photo: Representational)
ओला इलेक्ट्रिक इंजीनियर की आत्महत्या, सैलरी और उत्पीड़न के आरोपों में पुलिस ने शुरू की जांच 
पति और ससुर से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या  

पुलिस भी एक बार बीच-बचाव के लिए आई थी, जब कुछ दिन पहले एक झगड़े ने घर का माहौल बिगाड़ दिया था. लेकिन मंगलवार को जो हुआ, वो दर्दनाक था. CCTV फुटेज में नेहा दिखाई दी. पहले वह ऊपर के कमरे में गई, फिर एक लाल प्लास्टिक का स्टूल लिया और दरवाजा बंद कर जिंदगी खत्म कर ली. पुलिस का कहना है कि  नेहा गुप्ता के द्वारा कमरे का दरवाजा नहीं खोलने की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो वह फंदे से लटकी हुई मिली.

Advertisement

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने जांच के लिए घर में लगे सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं. परिवार के लोगों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे और महिला ने कई बार आत्महत्या की धमकी दी थी. बीते शनिवार को फिर से विवाद हुआ था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंची एक महिला पुलिस अधिकारी ने मामला शांत कराया था. सर्किल ऑफिसर कुंदन सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह आत्महत्या का मामला है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement