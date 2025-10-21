एडमिट कार्ड भेजा, एग्जाम कराया, ट्रेनिंग तक दिलवाई... शिल्पा और पूजा के चंगुल में फंसा बेरोजगार लड़का, गंवाए ₹1.55 लाख

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाला जॉब फ्रॉड मामला सामने आया है, जिसमें शिल्पा और पूजा नाम की दो मुख्य जालसाज महिलाओं ने एक युवक को शिपिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ₹1.55 लाख की ठगी कर ली. इसके लिए जालसाजों ने फर्जी परीक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगे फर्जी प्रवेश पत्र का इस्तेमाल किया.

सुल्तानपुर के सराय अंचल पखरौली निवासी शुभम गौतम ने बताया कि नौकरी की तलाश के दौरान उसे दिसंबर 2023 में शिल्पा और पूजा नाम की दो महिलाओं का फोन आया, जिन्होंने खुद को 'North India Marine Academy and Management Services, Haryana' की कर्मचारी बताया.

दिसंबर 2023 में फोन करके शुभम से दस्तावेज और फीस जमा कराई गई. शुभम को एक लिंक भेजा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाला फर्जी प्रवेश पत्र था. इसके बाद 4 फरवरी 2024 को लखनऊ के आलमबाग स्थित आरएएस एकेडमी इंटर कॉलेज में फर्जी परीक्षा भी आयोजित कराई गई.

मेडिकल, ट्रेनिंग के नाम पर ऐंठे ₹1.55 लाख

परीक्षा के बाद जालसाजों ने शुभम को चयनित होने का झांसा दिया और उससे मेडिकल टेस्ट, ट्रेनिंग और अन्य खर्च के नाम पर कई बार में ₹1.55 लाख वसूल लिए. ट्रेनिंग के दौरान जब शुभम को ठगी का एहसास हुआ, तो उसने पैसे वापस मांगे. आरोप है कि आरोपितों ने न केवल रकम लौटाने से इनकार किया, बल्कि धमकी और मारपीट भी की.

कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज



परेशान होकर पीड़ित ने पहले चिनहट पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश पर चिनहट थाने में मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों की तलाश जारी है.

