शाहजहांपुर: दावत में नहीं बुलाया तो मार दी गोली, प्रधान पति ने खेला खूनी खेल

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में एक नामकरण संस्कार की दावत में न्योता न मिलने पर ग्राम प्रधान पति ने बच्चे के पिता अवनीश को गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी सुखदेव की पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया.

वारदात के बाद मौके पर पहुंची शाहजहांपुर पुलिस (Photo- ITG)
वारदात के बाद मौके पर पहुंची शाहजहांपुर पुलिस (Photo- ITG)

यूपी के शाहजहांपुर में नामकरण संस्कार की दावत में न्योता न मिलने से बवाल हो गया. नाराज ग्राम प्रधान पति ने बच्चे के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया. घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है. 

दावत का न्योता न मिलने से हुआ विवाद

शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र के मोहनपुर गांव में एक बच्चे के नामकरण संस्कार की दावत चल रही थी. अवनीश कुमार ने अपने बेटे के नामकरण की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने ग्राम प्रधान पति सुखदेव को निमंत्रण नहीं दिया. इसी बात से नाराज होकर सुखदेव ने अवनीश को गोली मार दी. गोली लगने से अवनीश की मौके पर ही घर के बाहर मौत हो गई. 

गोली चलने और अवनीश की मौत के बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया. आक्रोशित परिजनों ने फौरन ग्राम प्रधान पति सुखदेव को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और वह घायल है. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. 

गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई 

पुलिस ने अवनीश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना के पीछे के पूरे कारण का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल, पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह का और विवाद न हो. 

परिवार में मचा कोहराम

इस घटना से अवनीश के परिवार में कोहराम मच गया है. जिस घर में बच्चे के जन्म की खुशी मनाई जा रही थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई करेंगे. 

