यूपी: खाद लेने गए किसान को चप्पलों से पीटा, यूरिया के साथ जिंक न लेने पर भड़का था दुकानदार, लाइसेंस निरस्त

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में खाद लेने गए एक किसान को दुकानदार ने पीट दिया. किसान द्वारा जिंक लेने से मना करने पर दुकानदार ने पहले तो उसे लातों से मारा फिर उसपर चप्पलों की बौछार कर दी. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने खाद भंडार के संचालक आरोपी पंकज चौधरी और उसके सहयोगी जैस मोहम्मद को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा आरोपी के दुकान का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है.

दरअसल, इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बसे महाराजगंज में यूरिया खाद का संकट गहराता जा रहा है. इसका एक बड़ा कारण खाद की नेपाल तस्करी है. इस पर रोक लगाने के लिए भारत-नेपाल सरहद पर चौकसी बढ़ाई गई है. बीते दिनों कमिश्नर अनिल ढींगरा ने भी बॉर्डर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था. पुलिस और एसएसबी की टीमें लगातार खाद की बरामदगी कर रही हैं, जिससे यह साबित होता है कि बड़ी मात्रा में खाद अवैध रूप से नेपाल भेजी जा रही है.

इस बीच लेहड़ा बाजार टोला मुरादपुर के निवासी किसान ब्रम्हदेव चौरसिया के साथ यह घटना हो गई. यूरिया खाद की मांग करने पर दुकानदार पंकज चौधरी ने किसान के साथ अभद्रता की और चप्पलों से पिटाई की. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

Advertisement

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही कृषि अधिकारी ने जांच की और दोषी पाए जाने पर दुकानदार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया. उन्होंने बताया कि एक महीने में 278 छापेमारी की गई हैं, दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, चार दुकानों को सील किया गया है और 25 दुकानों का निलंबन किया गया है.

---- समाप्त ----