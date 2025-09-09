रेप केस में 10 साल बाद जेल से छूटा महेंद्र तो मस्जिद में मिला बेटा, घर के सभी लोग हो गए हिन्दू से मुस्लिम

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मंगलवार को एक मदरसे के मौलवी को एक नाबालिग लड़के और उसकी मां का धर्मांतरण कराने व नाबालिग को बदले हुए नाम से दाखिला दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना तब सामने आई, जब हाल ही में जेल से रिहा हुए लड़के के पिता ने रविवार को खड्डा थाना क्षेत्र के कोहरगड्डी गांव स्थित मदरसे में हंगामा किया.

लालच देकर कराया धर्मांतरण

पुलिस के अनुसार हनुमानगंज थाना क्षेत्र के मंसाछापर निवासी शिकायतकर्ता के लड़के व पत्नी राबड़ी देवी का मदरसे के मौलवी मुजीबुर्रहमान ने धर्म परिवर्तन करा लिया. शिकायतकर्ता महेंद्र ने आरोप लगाया कि लड़के का नाम नूर आलम रखा गया है और वह मदरसे में है.

साथ ही यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने बेटे को वापस मांगा, तो आरोपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी. खड्डा के एसएचओ गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि सोमवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आरोपी की पहचान महाराजगंज जिले के मूल निवासी मुजीबुर्रहमान के रूप में हुई है और वह वर्तमान में मदरसे में रह रहा है. फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

महेंद्र कुशवाहा, जो 2015 में बलात्कार के एक मामले में जेल गए थे. लगभग 10 साल बाद वे रिहा हुए थे. जब बेटा नहीं मिला तो उन्होंने मदरसे में उसकी मौजूदगी का पता लगाया. जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

