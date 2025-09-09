scorecardresearch
 

Feedback

रेप केस में 10 साल बाद जेल से छूटा महेंद्र तो मस्जिद में मिला बेटा, घर के सभी लोग हो गए हिन्दू से मुस्लिम

कुशीनगर से धर्म परिवर्तन का अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने एक मदरसे के मौलवी पर बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
कुशीनगर में मौलवी ने मां और बेटे का कराया धर्म परिवर्तन. (Photo: Representational )
कुशीनगर में मौलवी ने मां और बेटे का कराया धर्म परिवर्तन. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मंगलवार को एक मदरसे के मौलवी को एक नाबालिग लड़के और उसकी मां का धर्मांतरण कराने व नाबालिग को बदले हुए नाम से दाखिला दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना तब सामने आई, जब हाल ही में जेल से रिहा हुए लड़के के पिता ने रविवार को खड्डा थाना क्षेत्र के कोहरगड्डी गांव स्थित मदरसे में हंगामा किया.

लालच देकर कराया धर्मांतरण

पुलिस के अनुसार हनुमानगंज थाना क्षेत्र के मंसाछापर निवासी शिकायतकर्ता के लड़के व पत्नी राबड़ी देवी का मदरसे के मौलवी मुजीबुर्रहमान ने धर्म परिवर्तन करा लिया. शिकायतकर्ता महेंद्र ने आरोप लगाया कि लड़के का नाम नूर आलम रखा गया है और वह मदरसे में है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया- (Photo: Representational)
मिर्जापुर में युवती का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार 
कन्नौज के गुरसहायगंज में पकड़ा गया गैंग. (Photo: ITG)
धर्म परिवर्तन कराने वाला गैंग पकड़ा... बच्चों की सलामती और पैसों का देते थे लालच 
man arrested by police
हिन्दू नाबालिग लड़की को घर से भगाया, धर्म परिवर्तन व शादी की आशंका, ऐसे पकड़ा गया सैनुल 
श्रावस्ती में लव जिहाद!(Photo: Representational)
दोस्त ने प्रेमजाल में फंसा छात्रा से की अश्लील हरकतें, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव 
किडनैप कर बच्ची से 14 दिन तक गैंगरेप 

यह भी पढ़ें: मऊ में अवैध धर्म परिवर्तन की कोशिश, पुलिस ने मौके से धार्मिक पुस्तकें बरामद कीं, दो गिरफ्तार

साथ ही यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने बेटे को वापस मांगा, तो आरोपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी. खड्डा के एसएचओ गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि सोमवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आरोपी की पहचान महाराजगंज जिले के मूल निवासी मुजीबुर्रहमान के रूप में हुई है और वह वर्तमान में मदरसे में रह रहा है. फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

Advertisement

महेंद्र कुशवाहा, जो 2015 में बलात्कार के एक मामले में जेल गए थे. लगभग 10 साल बाद वे रिहा हुए थे. जब बेटा नहीं मिला तो उन्होंने मदरसे में उसकी मौजूदगी का पता लगाया. जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement