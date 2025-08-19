मऊ में अवैध धर्म परिवर्तन की कोशिश, पुलिस ने मौके से धार्मिक पुस्तकें बरामद कीं, दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अवैध धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, जिले के निवासी आकाश कुमार ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई थी. साथ ही उन्होंने बताया कि करीब दो महीने पहले श्याम कुमार राजभर और रवि शंकर ने उन्हें पैसों का लालच देकर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया था. आकाश के इनकार करने पर दोनों आरोपियों ने उन्हें सलहाबाद के पास आयोजित एक प्रार्थना सभा में बुलाया.

धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश

आकाश का आरोप है कि जब वो सभा में पहुंचे तो वहां 60 से 70 लोग मौजूद थे और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए समझाया जा रहा था. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम सोमवार को मौके पर पहुंची और छापेमारी की. इस दौरान श्याम और रवि को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कुछ अज्ञात लोग मौके से भागने में सफल रहे.

इस मामले पर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तकें और अन्य प्रतीक बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

मऊ के पुलिस अधीक्षक एलामरण जी ने स्पष्ट किया है कि अवैध धर्म परिवर्तन की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग ऐसे मामलों में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

